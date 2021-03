Marisa Paderes, muy emocionada, desvela que va a ser abuela

07/03/2021 MARISA PAREDES. MADRID, 7 (CHANCE) "Que orgullo estar viva, tanta gente lo está pasando mal. Yo he tenido a mi hermano enfermo. Somos unos privilegiados, estamos vivos. estamos felices, hacemos lo que nos gusta, somos cultura. Somos necesarios, nadie se ha dado cuenta. Nadie hablaba de la palabra cultura en los presupuestos que se están repartiendo de Europa. Estamos aquí tan bien para que vean que la cultura existe" han sido las palabras de Marisa Paredes cuando hemos hablado con ella en la alfombra roja de los Premios Goya, pero eso no ha sido todo... EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La actriz nos ha confesado que próximamente va a ser abuela y está como loca de contenta con esta noticia: "Voy a ser abuela, estoy viva y renaciendo cada día". En cuanto a qué opina sobre las declaraciones de otras actrices sobre la pandemia, asegura que: "A palabras necias, oídos sordos. Yo estoy con la ciencia y creo en la ciencia. El problema es que la gente no se de cuenta de eso. Estamos aquí porque nos han vacunado de la polio, de todo. La gente se moría de tifus antes. gracias a la ciencia y a las vacunas estamos aquí".



Y lo cierto es que hemos notado a Marisa más feliz que nunca, a pesar de las restricciones de la Covid que han hecho que esta gala de los Goya sea más telemática, que presencial, pero eso no ha podido con la actriz y ésta ha lucido una sonrisa de oreja a oreja en esa maravillosa alfombra roja.