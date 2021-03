La puerta de Cantora se llena de fans y de pintadas en contra de Pantoja

28/11/2012 Finca Cantora EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Isabel y Agustín Pantoja podrían estar pasando sus horas más bajas y es que según se confirmó ayer en 'Sálvame Diario', la cantante ha iniciado una auditoria para controlar su gestión económica desde que salió de prisión porque se ha enterado de los tejemanejes que ha hecho su hermano con su dinero. La relación entre los hermanos podría acabarse en cualquier momento, lo que sería un hecho histórico.



Mientras tanto, en Cantora siguen recibiendo visitas, en esta caso de una mujer rubia que entra en la finca conduciendo el coche de Agustín Pantoja y la cual no quiere hacer ninguna declaración a la prensa que se encuentra en las inmediaciones. Hace unas semanas era Isa Pantoja la que tenía que saltarse la valla para poder ver a su madre, y en esta ocasión vemos como esta señora, desconocida para las cámaras de la prensa, entra libremente.



No ha sido la única en aparecer en Cantora, ya que también hemos visto a dos fans que se han acercado hasta la puerta de la finca para fotografiarse en el famoso letrero que tantas veces hemos visto en la gran pantalla. Tras hacerse sus retratos, ambos fans pintaron en el muro: "FANTASMAS, MALA FAMILIA". De hecho, uno de ellos se atreve a confesar que: "Una familia es lo más bonito, por qué se tiene que pelear la familia. Yo perdí a mi madre hace tres años, mi padre tiene cáncer y se va a morir y yo quiero tener la familia unida. Para mí es una mala familia y que me querellen si quieren".