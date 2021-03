La investigación de la CPI en Palestina no conllevará detenciones inmediatas

Fatou Bensouda. EFE/EPA/EVA PLEVIER /Archivo

La Haya, 7 mar (EFE).- La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra de Israel y grupos armados palestinos desde 2014 necesitará tiempo para desarrollarse y es poco probable que se produzcan arrestos en el corto plazo, según expertas en derecho consultadas hoy por Efe.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció esta semana la apertura de unas pesquisas que, en un principio, le otorgan al tribunal la potestad de emitir órdenes de arresto internacionales contra los más altos rangos militares y políticos de ambas partes.

La noticia generó una cascada de reacciones al más alto nivel.

La Autoridad Nacional Palestina la celebró y dijo que cooperará con el tribunal, mientras que el primer israelí, Benjamín Netanyahu, la calificó de "esencia del antisemitismo y la hipocresía".

No obstante, la fiscal Bensouda pidió "paciencia" a las víctimas de ambos lados y avisó de que "la CPI no es una panacea" para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

"Ella misma dijo que esto va a tomar tiempo e incluso fue muy clara sobre el hecho de que su oficina tiene pocos recursos", explicó a Efe Mariana Pena, jurista argentina de la ONG "Open Society Justice Initiative".

El lamento de la fiscal general y su llamada a la calma "fue una manera de anticiparse a las preguntas de si vamos a tener resultados rápidos", añadió Pena, para quien la CPI "viene a aportar una medida de justicia en algo que es mucho más complejo y con múltiples ramificaciones que la corte no puede abordar".

La investigación en Palestina se suma a las abiertas por la Fiscalía del tribunal internacional en otros trece países. Las de Georgia y Burundi se abrieron en 2016 y 2017, pero de momento no se ha dado a conocer ninguna orden de arresto al respecto.

"La falta de presupuesto afectará realmente a la oficina de la fiscal si no dispone del equipo necesario para realizar una investigación y construir casos", dijo a Efe la especialista en derecho penal internacional Amal Nassar.

Entre los sucesos investigados por el tribunal están la colonización israelí a través del traslado de su población civil a territorio ocupado palestino, la Operación Margen Protector en 2014 Gaza y las grandes Marchas del Retorno sucedidas en la franja en 2018.

Además, se examina el lanzamiento de cohetes hacia Israel por el movimiento islamista Hamás, así como otras milicias armadas desde el enclave costero palestino.

La CPI no dispone de una policía propia, sino que necesita de la colaboración de los Estados para hacer detenciones y llevar a cabo investigaciones.

INVESTIGACIONES A DISTANCIA

La pregunta que surge ahora en La Haya es cómo sortear la ya anunciada ausencia de cooperación de Israel, pues es previsible que no permita el acceso de los investigadores al país.

"Hay posibilidades de hacer investigaciones sin acceso al territorio", indicó Mariana Pena, "a través de materiales que les hagan llegar las ONG u otros Estados".

"Es probable que, en algunos casos, Estados con sus respectivas embajadas en el territorio tengan información sobre los ataques que ocurrieron. Eso es un material con un acceso relativamente fácil", añadió la jurista argentina.

Por otro lado, los crímenes cometidos en el conflicto entre Israel y Palestina "están muy documentados por organizaciones de la sociedad civil y organismos de la ONU", dijo la especialista Amal Nassar, lo que le da a la Fiscalía un punto de partida para iniciar las pesquisas.

El mandato de Bensouda termina el próximo junio y su sucesor, el británico Karim Khan, será el que lleve el peso de la investigación, lo que supondrá "todo un reto" para el nuevo fiscal, el cual "tiene mucho que probar", dijo Nassar.