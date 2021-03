08/01/2019 Kiko Rivera niega su enfado con Omar Montes. MADRID, 7 (CHANCE) Mucho se ha hablado en los últimos días sobre un posible enfado de Kiko Rivera con Omar Montes tras haber hecho pública la famosa muñeca de Cantora, que luego a resultado no ser de la finca de Isabel Pantoja. Hace unos días se aseguraba que el dj habría zanjado su relación de amistad con el cantante y eso hizo saltar todas las alarmas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Mucho se ha hablado en los últimos días sobre un posible enfado de Kiko Rivera con Omar Montes tras haber hecho pública la famosa muñeca de Cantora, que luego a resultado no ser de la finca de Isabel Pantoja. Hace unos días se aseguraba que el dj habría zanjado su relación de amistad con el cantante y eso hizo saltar todas las alarmas.



Hemos hablado con Kiko Rivera y nos ha asegurado que para nada está enfadado por la broma que gastó Omar Montes en el programa de 'la Resistencia': "Que no, que no, no, no... ya sabemos como es Omar, coño, hay que aprender a querer a las personas como son". Estas han sido las palabras del marido de Irene Rosales, y es que ya sabemos que también tiene muy buena amistad con él y estaba claro que no iba a zanjar su vínculo con el cantante por esa tontería que ha hecho mucha gracia en redes sociales.



De esta manera, Kiko ha desmentido por completo los rumores que ha habido estos últimos días sobre un enfado y mala relación entre ambos, de hecho ha asegurado que hay buen rollo entre ambos: "Por supuesto", lo que seguro deja más tranquilos a todos los fans del dj y del cantante.



Hay que recordar que ambos se conocen desde hace muchos años por el mundo laboral en el que se encuentran, pero se hicieron íntimos amigos a raíz de la participación de Omar en 'Supervivientes' donde también se convirtió en amigo de Isabel Pantoja. Desde entonces han compartido muchos momentos juntos, incluso hasta las fechas navideñas en Cantora.