José Coronado pasa por encima la polémica de Isabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)



Quién no conoce las polémicas en las que está envuelta Isabel Pantoja desde noviembre del año pasado es que es un ignorante que no ve la televisión, no lee la prensa escrita y tampoco los digitales. José Coronado parece que se ha querido mantener al margen de la actualidad informativa de la que fue uno de sus romances... y cuando le hemos preguntado por ello, nos ha respondido con un doble lenguaje que nos ha dejado alucinados.



El actor no ha podido falta a la gala de los Premios Goya y una vez allí, la alfombra roja la ha llenado solamente con su presencia porque es uno de los actores más importantes de nuestro país. Una pregunta obligada para él, qué opina de las polémicas que azotan la vida de Isabel Pantoja en los últimos tiempos: "He estado rodando hasta ayer, levantándome a las seis de la mañana y ya me gustaría ver un poco de tele, estoy que no paro, soy un privilegiado".



En cuanto a cómo se encuentra en estos momentos, el actor nos ha asegurado: "Fenomenal, este año más que nunca había que celebrar la gala de los Goya, es nuestra fiesta, nos la merecemos y es una forma de que la máquina no se pare y de demostrar que la cultura es segura, todo lo que hacemos, lo hacemos bien porque va nuestro pan en ello".