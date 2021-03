Italia.- La Fiscalía italiana pide cadena perpetua para dos estadounidenses acusados de matar a un policía

ROMA, 7 (DPA/EP)



Un fiscal italiano ha pedido este domingo cadena perpetua para dos estudiantes estadounidenses acusados de matar a un policía durante una refriega en Roma ocurrida en 2019, según ha informado la agencia de noticias italiana ANSA.



Finnegan Lee Elder y Gabriel Christian Natale-Hjorth, que tenían respectivamente 19 y 18 años en ese momento, están acusados de matar a puñaladas al 'carabinieri' Mario Cerciello Rega, de 35 años.



Durante una acusación de cuatro horas, la fiscal María Sabina Calabretta ha dicho que los hechos del 26 de julio de 2019 fueron "graves" y supusieron "una injusticia cometida contra un buen hombre que estaba haciendo su trabajo".



El policía asesinado, junto con su compañero, que iban de paisanos, se enfrentaron a la pareja estadounidense para recuperar una mochila robada.



Natale-Hjorth y Elder supuestamente robaron una mochila a un intermediario de la droga que les dio aspirinas en lugar de cocaína. Posteriormente exigieron dinero y cocaína real para devolver el objeto.



Según el fiscal, los dos estadounidenses acudieron al encuentro preparados. "El objetivo era matar. No era defensa propia, estaban preparados para todo. No se preocuparon por el estado de la víctima, huyeron y escondieron el cuchillo", ha dicho la fiscal Calabretta.



Durante la acusación, la fiscal dijo que Cerciello Rega fue apuñalado 11 veces en menos de 30 segundos y no tuvo oportunidad de defenderse.