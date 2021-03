Glamour de revista, así se han paseado los rostros conocidos que han estado en la gala de los Premios Goya 2021

07/03/2021 MARTA NIETO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Son muchos los rostros conocidos que han pasado esta noche por la alfombra roja de los Premios Goya 2021, aunque muchos menos de los que se hubiesen paseado en una situación normal sin la Covid. Todos ellos han lucido sus mejores galas y también sus mejores peinados y cómo no, hay que reconocer también el trabajo de los profesionales que han estado detrás de las cámaras para que todos los personajes lucieran de la manera más elegante su mejor rostro.



La estilista Lorena Morlote, junto con la marca de cuidado del cabello René Furterer, han vuelto a participar en los Premios Goya, convirtiéndose en la Peluquería Oficial en su 35 edición y siendo los responsables de crear los looks de las celebrities que han estado presentes en el Teatro del Soho.



En estas imágenes podemos ver a todos los rostros conocidos que han pasado por esa espectacular alfombra roja, luciendo sus mejores galas, pero también ellas demostrando esos peinados tan cuidados y asombrosos con los que han vuelto a brillar.



Y no solamente las celebrities que se han dejado ver por la alfombra roja han lucido sus mejores galas, también todas aquellas actrices que de forma telemática han estado presentes en esta gala de Premios Goya 2021.



Tacones, vestidos de infartos, trajes, pajaritas, corbatas y mascarillas elegantes que han sido protagonistas en este gala. Cortos y largos, sencillos y originales... conjuntos que han lucido nuestros profesionales del mundo de la interpretación con los que han vuelto a demostrar que su profesión va más allá de interpretar papeles en películas, sino también saber traspasar la pantalla y expresar sentimientos y emociones con el físico.



Qué importante es tener en cuenta todos estos detalles que a veces pasan desapercibidos desde nuestras casas, donde hay equipos de profesionales que se dejan la piel para que todo salga a la perfección y nuestros actores y actrices estén a punto para eventos tan importantes como este.