Germán, Quini, Yangel Herrera y Montoro se recuperan y viajan a Bilbao

El jugador del Granada FC Yangel Herrera (d) celebra un gol. EFE/Miguel Ángel Molina/Archivo

Granada, 7 mar (EFE).- Los defensas Joaquín Marín 'Quini' y Germán Sánchez y los medios Ángel Montoro y el venezolano Yangel Herrera se han recuperado de los problemas musculares que arrastraban y forman parte de la lista de convocados del Granada para el partido que jugará este domingo (21.00 horas) en el campo del Athletic Club.

El entrenador del Granada, Diego Martínez, confeccionó una citación de veintiún futbolistas que se desplaza en la matinal de este mismo domingo en vuelo chárter hasta Bilbao.

Quini, Germán y Montoro han superado las lesiones musculares que les impidieron participar en el pasado partido ante el Elche, mientras que Yangel Herrera también lo ha hecho tras no poder acabar ese partido por problemas físicos.

Además, ninguno de los cuatro podrá jugar el choque de ida de los octavos de final de la Liga Europa que el Granada disputará el jueves como local ante el Molde noruego, Quini al no estar inscrito y los otros tres por sanción, por lo que podrían ser titulares este domingo en San Mamés.

No se han recuperado de sus respectivas lesiones y no entran en la convocatoria para el choque ante el Athletic los defensas Carlos Neva, Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano, los medios Luis Milla y el francés Maxime Gonalons y los atacantes Alberto Soro, el venezolano Darwin Machís y el colombiano Luis Suárez.

La convocatoria la forman los porteros Rui Silva, Aarón y Arnau, los defensas Foulquier, Víctor Díaz, Quini, Domingos Duarte, Germán, Nehuén Pérez, Adrián Marín y Barcia, los medios Yan Eteki, Yangel Herrera, Montoro, Domingos Quina y Fede Vico y los atacantes Kenedy, Antonio Puertas, Soldado, Jorge Molina y Aranda.