Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Real Madrid: 1-1

El Atlético y el Real Madrid dejan pasar su oportunidad



Benzema equilibra el gol de Luis Suárez en el último suspiro en un derbi equilibrado y donde el líder perdonó con ventaja



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid dejó escapar en el último suspiro de alejar de manera casi definitiva al Real Madrid de la pelea por el título de LaLiga Santander tras empatar este domingo a un gol en el Wanda Metropolitano, con Karim Benzema salvando un punto poco valioso para los madridistas en el último suspiro.



El líder tuvo en su mano poner ocho puntos y un partido pendiente a su vecino, pero no pudo aguantar su renta en un cuarto de hora final donde se quedó sin fuelle y vio como el '9' francés igualaba en el minuto 87 el tanto de Luis Suárez al cuarto de hora de un partido igualado y donde los locales perdonaron al inicio del segundo tiempo.



Thibaut Courtois sostuvo entonces a su equipo con dos buenas intervenciones que evitaron el 2-0 que habría premiado cierta superioridad de los de Diego Pablo Simeone, que se fueron echando para atrás y consagrarse a su portero también, pero quedando a merced de los de Zinédine Zidane, al que el punto les mantiene a cinco de la cabeza, mientras que el FC Barcelona sale favorecido y se pone a tres, también con un duelo más.



Salió el líder más intenso al derbi. Al Real Madrid le costó inicialmente salir de la presión local y lo intentó buscando posesiones largas para aplacar a los de Diego Pablo Simeone, con Trippier, de vuelta tras su sanción, y Carrasco, siempre en campo rival en ataque, y el inglés formando una línea de cuatro junto a Savic, Felipe y Hermoso.



Y el Atlético fue el primero en golpear al cuarto de hora. Llorente irrumpió con potencia por el costado derecho con Mendy muy adelantado, desbordó sin problemas a Nacho, y Luis Suárez supo ajustar a la perfección su desmarque a la espalda de Varane para recibir el preciso pase del '14' y definir de forma exquisita ante Courtois.



El conjunto madridista trató de replicar y cerca estuvo de hacerlo poco después en su primer acercamiento serio al área de Oblak, pero Benzema no conectó correctamente un centro desde la izquierda. El actual campeón volvió a adolecer de 'punch' ofensivo, con Asensio y Rodrygo, la apuesta en el once de Zidane, sin aportar demasiado, y con Benzema, en su vuelta, más cerca de los medios que de la portería rival.



Los centros fueron la mejor fórmula madridista para intentar hacer daño a la zaga del equipo colchonero, resguardado cuando su rival se instalaba en su campo, y rápido para aprovechar sobre todo el espacio a la espalda de un Lucas Vázquez, que lo pasó mal con Carrasco, y sobre todo con un Lemar con libertad de movimientos.



Sin embargo, las buenas opciones que tuvo con ventaja el francés no las pudo transformar en asistencias peligrosas para Suárez. Un potente disparo lejano de Casemiro fue la mejor visitante en un tramo final marcado por el suspense con una mano en el área de Felipe tras un saque de esquina que, tras consultarlo con el monitor, no decretó Hernández Hernández.



EL ATLÉTICO PERDONA EL 2-0



El Real Madrid quiso meterle una marcha más tras el descanso, pero su mejor opción pareció seguir siendo el balón parado, los centros desde los costados y Courtois. El portero belga fue clave para mantener a los suyos en los primeros compases con dos grandes acciones en un mano a mano con Carrasco y en otro remate cercano de Suárez tras una internada del belga, que empezaba a encontrar espacios.



Simeone movió ficha y metió más energía en el medio con Saúl por Lemar, mientras que Zidane buscó cambiar el guión con Vinicius y Valverde, reemplazos de los discretos Asensio y Rodrygo, aunque siguió siendo su rival el que mejor opciones tuvo, con Correa no acertando a conectar un disparo a pocos metros de la portería.



El paso de los minutos fue evidenciando un mayor deseo local, ya con Joao Felix en el campo, de querer sentenciar a la contra y de guardar su valiosa renta. El Real Madrid volvió a probar desde lejos (Valverde) a Oblak, figura de nuevo ante Benzema, con una doble parada, sobre todo la primera tras un gran pase de Vinicius. El esloveno también acertó ante el '9' en un lanzamiento de falta, pero no pudo detener el empate en el 87, fruto de una gran combinación del de Lyon y Casemiro, y que echó el cierre a un derbi infructuoso para ambos equipos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADOS: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - REAL MADRID, 1 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco (Joao Felix, min.64); Llorente, Koke, Lemar (Saúl, min.57); Correa (Kondogbia, min.82) y Luis Suárez.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo (Vinicius, min.60), Benzema y Asensio (Valverde, min.60).



--GOLES.



1-0, minuto 14. Luis Suárez.



1-1, minuto 88. Benzema.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Canario). Amonestó a Carrasco (min.64), Correa (min.72), Joao Felix (min.80), Savic (min.90) y Llorente (min.92), por el Atlético, y a Varane (min.68), por el Real Madrid.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano. Realizaron el saque de honor previo al partido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el socio número uno del Atlético, Pedro Palmero.