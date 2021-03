Fútbol.- Simeone: "Creo que tuvimos más opciones que el Real Madrid para ganar el partido"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que jugaron "un partido muy bueno en general" y que tuvieron "más opciones" que el Real Madrid, lamentando no haber sido "contundentes para cerrarlo", mientras que consideró "complicado tener el criterio justo" a la hora de valorar las manos en el área como la que cometió Felipe y finalmente no fue sancionada con penalti.



"Según del lado que te quieras poner, si el del gol de empate en el 88 en una de las dos acciones que ellos tuvieron peligrosas, o el del partido muy bueno que hicimos en general", replicó Simeone en rueda de prensa sobre el valor del punto conseguido.



El argentino recalcó que tuvieron "controlado el primer tiempo gracias al gran trabajo de todos los jugadores" y que arrancaron el segundo "en la misma sintonía". "Tuvimos situaciones para poder cerrarlo y al no haber sido contundentes, nos enfrentamos a un equipo que siempre tiene situaciones hasta el final y que pudo empatar un partido donde creo que tuvimos más opciones que ellos para ganarlo", se sinceró.



"Ellos han tenido la primera ocasión importante cerca del minuto 80 con la doble parada de Oblak y han sido un equipo con necesidad que ha tenido que dar el máximo y que no recibido ese segundo gol. Ha empatado de forma justa", añadió.



El 'Cholo' evitó ser "extremista" en sus declaraciones sobre las opciones ligueras y prefirió centrarse en "el juego" de su equipo y su "entrega absoluta". "Son muchas cosas positivas. Estamos en un torneo complicado donde algunos pensaban que lo íbamos a ganar por 15 ó 20 puntos, y en el que estamos jugando contra equipos muy poderosos. Va a ser muy difícil el camino hasta el final para todos", advirtió.



El técnico colchonero remarcó que la prensa "juega con lo que va sucediendo" para calibrar las opciones de unos y otros, pero recordó que en el vestuario tienen claro que "cada día es más difícil ganar". "Hay mucha presión en la segunda vuelta por las necesidades de todos los equipos", apuntó.



Finalmente, tampoco quiso opinar sobre la mano de Felipe y si debería haberse señalado penalti. "Hay manos en casi todos los partidos y es muy difícil tener el criterio justo de la intención o no intención, o de si está arriba o abajo. Lo que me preocupa es que el equipo gane, juegue bien y tenga equilibrio, pero considero que el VAR nos ha generado más contundencia y ha mejorado muchísimo en muchos campos", sentenció.