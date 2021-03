Fútbol.- Joan Laporta: "Que Messi haya votado es muy significativo y ojalá sirva para que siga"

07/03/2021 Joan Laporta, elegido nuevo presidente del FC Barcelona DEPORTES FCB



"Con espíritu de victoria, humildad y valentía, saldremos de estos retos y volverá la alegría"



BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)



El ya presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado en su primer discurso tras confirmarse su victoria electoral que confía en sacar adelante los retos inmediatos del club, entre ellos lograr la continuidad de Leo Messi, por el que ha pedido un aplauso y ha deseado que, el hecho de que haya ido a votar, sirva para lograr convencerle de seguir.



"Somos una gran familia, y el mejor jugador del mundo quiere al Barça y es muy significativo. Ojalá sirva para las decisiones a tomar, y que sirva para que siga en el Barça que es lo que queremos. Un aplauso para Messi", manifestó Laporta en su discurso presidencial.



"Ver que Messi ha venido a votar, el mejor jugador de la historia del fútbol, y ha participado de la fiesta del barcelonismo, es muestra de lo que he venido diciendo en campaña; que Leo quiere al Barça", añadió en este sentido.



Más allá del '10', y ataviados él y su equipo con mascarillas en homenaje al '14' de Johan Cruyff, aseguró que afrontará los retos del presente y del futuro. "Lo haremos con máxima responsabilidad, dosis de optimismo, espíritu de victoria y positivismo, con humildad, generosidad y valentía, huyendo de catastrofismos, estamos seguros de que saldremos de estos retos. Y conseguiremos que vuelva la alegría al barcelonismo", asegurño.



"Cuando digo que tenemos que ir todos juntos, también los grandes candidatos y rivales que he tenido en estas elecciones. Un gran aplauso para Víctor Font y Toni Freixa y sus equipos de campaña", se mostró, sincero, agradecido y abierto a sus dos rivales en esta carrera presidencial.



"A los barcelonistas, no penséis en lo que tiene que hacer el Barça por vosotros, sino pensar en lo que podéis hacer vosotros por el Barça. En estos momentos, lo mejor que se puede hacer por el Barça es quererlo. Hay que quererlo más que nunca. Visca el Barça y visca Catalunya", pidió a todo el barcelonismo.



Y dentro de sus largos agradecimientos, momento especial para su amigo, el fallecido Johan Cruyff. "Él nos inspira, porque somos sin complejos 'cruyffistas' y barcelonistas. Agradezco a nuestros jugadores y jugadoras, hoy muchos de ellos han venido a participar de estas elecciones y se lo merecen todo", aportó.