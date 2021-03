Fútbol.- El Barça no afloja en la Primera Ibderdrola y Levante y Real Madrid mantienen sus puestos Champions

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona continúa sin dar concesiones en la Primera Iberdrola y sumó tres nuevos puntos en su visita al Santa Teresa (0-3), mientras que por detrás, el Levante y el Real Madrid no fallaron ante el Eibar (0-2) y el Espanyol (3-1), respectivamente, para mantenerse en los puestos de acceso a la Liga de Campeones femenina, tras la disputa de la vigesimoprimera jornada.



En El Vivero de Badajoz, las actuales campeones continuaron con su paso firme hacia la consecución de un nuevo título, aunque en esta ocasión su rival se mostró mucho más competitivo que en el Johan Cruyff donde fue goleado por 9-0.



El Barça ya ha alcanzado la cifra de 90 goles anotados esta campaña y dejó una vez más la portería a cero ante un Santa Teresa que supo aguantar bien pese al tempranero gol de Alexia Putellas, el único que hubo en los primeros 45 minutos. Jennifer Hermoso hizo el 0-2 nada más iniciarse la segunda mitad, y Patri Guijarro sentenció en el 72.



Por su parte, el Levante defendió de nuevo con solvencia su valiosa segunda plaza gracias a una trabajada victoria en su visita al Eibar, que contuvo a las 'granotas' con el trabajo de Malena en portería y hasta que sufrió tras el descanso la expulsión de Carla Morera.



Instantes después de esa segunda amarilla para la jugadora local, Alba Redondo cabeceó el 0-1 y pese a los esfuerzos del conjunto guipuzcoano, Esther González no faltó a su cita con el gol y finiquitó el duelo con su decimonoveno tanto.



El Real Madrid se mantiene en la tercera plaza a tres puntos del equipo de María Pry después de ganar con autoridad por 4-1 al Espanyol a una semana de buscar la revancha ante el Atlético de Madrid en el derbi de Alcalá de Henares, partido clave para la 'Champions'.



Jessica Martínez abrió la cuenta goleadora en el minuto 9 a través de un penalti y tras el descanso firmó un doblete para allanar el quinto triunfo madridista seguido en Valdebebas. Lorena y Marta Cardona también vieron puerta, mientras que por parte de las visitantes Brenda anotó el 3-1.



El Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de arrebatar la tercera plaza al conjunto de David Aznar la semana que viene tras no fallar tampoco en su visita al Betis, al que goleó por 0-4 para olvidar el revés del pasado miércoles ante el Chelsea. Leicy Santos, Deyna Castellanos, Amanda Sampedro y Ajara firmaron los tantos colchoneros.



Quien sí se descolgó algo de esa 'batalla' por la Liga de Campeones fue el Madrid CFF que empató a dos goles en su visita al EDF Logroño con doblete de Sara González, que equilibró los tantos de Guehai y Altamira, pero que dejan al equipo madrileño a cinco puntos del Real Madrid, aunque con un partido menos.



Los goles de Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi permitieron a la Real Sociedad batir al Deportivo ABANCA y seguir enganchado a esa pelea europea, mientras que la UD Granadilla cayó por 2-1 en su visita a un Sporting Huelva que coge aire con la zona de descensa, y el Sevilla se afianzó en la octava plaza al derrotar 1-2 al Valencia gracias a un doblete de Claudia Pina. Finalmente, el Athletic respiró con una importante victoria por 2-3 en una visita difícil al Rayo Vallecano apoyado en un sensacional triplete de Lucía García.