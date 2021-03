Fútbol.- Benzema: "El empate significa que no ha terminado la Liga"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El delantero del Real Madrid Karim Benzema vio un derbi repartido este domingo como terminó siendo el marcador con un 1-1 ante el Atlético de Madrid, punto que salvó el cuadro blanco al final con un tanto del francés y que mantiene la pelea por una Liga "que no ha terminado".



"Creo que hoy hicimos un buen partido, contra un equipo bueno. El primer tiempo para ellos y el segundo para nosotros. Visto el segundo tiempo merecemos más que ellos, pero esto es el fútbol. Pude marcar dos o tres minutos antes", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



"Contento del resultado. Significa que no ha terminado la Liga, podemos tener como siempre la Liga en nuestra cabeza", añadió, después de un empate que impidió la escapada del líder Atlético de Madrid y que mantiene apretada la lucha por el título con los dos equipos madrileños y el Barça.



Por otro lado, el ariete francés reconoció que se pueden marcar más goles de los que está haciendo el Madrid. "No sé si falta gol, podemos meter más, ocasiones tenemos siempre", afirmó, antes de valorar una jugada polémica por una mano de Felipe que no señaló como penalti el colegiado.



"Yo no he visto nada, creo que ha tocado con el brazo, cuando el árbitro se va a mirar 90% es penalti, nuestra cabeza fría y al final metemos el gol del empate", apuntó.