Federer siente que su historia no ha terminado aún, espera recuperar su mejor forma para Wimbledon

Por Sudipto Ganguly

7 mar (Reuters) - Roger Federer nunca pensó en retirarse mientras pasó 13 meses alejado de las canchas por una doble cirugía de rodilla el año pasado y, a sus 39 años, asegura que ya no siente dolor y está listo para jugar nuevamente con la sensación de que su historia aún no ha terminado.

Federer, empatado con Rafa Nadal en un récord de 20 títulos individuales de Grand Slam, no ha jugado un partido competitivo desde que perdió ante el número uno del mundo Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia en 2020.

El maestro suizo hará su muy esperado regreso en el Abierto de Qatar de esta semana, donde está preclasificado por detrás del actual campeón del Abierto de Estados Unidos, Dominic Thiem.

"Estoy muy feliz de volver a jugar un torneo. Ha pasado mucho tiempo. Nunca pensé que tomaría tanto tiempo", dijo Federer a los periodistas el domingo.

El tenista helvético se saltará la primera ronda en Doha, donde ha ganado tres veces, y su partido de regreso será el martes o miércoles contra el británico Dan Evans o el francés Jeremy Chardy.

El tenis es como "andar en bicicleta" para Federer, que no está preocupado por su juego o por empezar con expectativas "realmente bajas", sino que está más interesado en ver cómo reacciona su rodilla a los rigores del tenis competitivo.

"Se trata simplemente de 'Veamos cómo van los partidos, veamos cómo va el entrenamiento con los mejores muchachos y jugadores profesionales, no solo con los compañeros de entrenamiento'", dijo, agregando que no ha decidido su agenda más allá de esta semana.

"Estuve jugando muchos dos contra uno en los últimos meses y así sucesivamente. Sé que necesito volver a entrenar después de aquí, así que desde este punto de vista se trata de construir para ser más fuerte, mejor, más en forma, más rápido y todas esas cosas", agregó.

OBJETIVO WIMBLEDON

"Espero estar al 100% para Wimbledon, que es cuando comienza la temporada para mí. Hasta entonces todo será solo 'Veamos cómo va'", indicó sobre el torneo que comenzará el 28 de junio, tras haber sido suspendido el año pasado por el COVID-19.

"Podría sorprenderme a mí mismo, pero en realidad ya lo he hecho en la práctica las últimas semanas, me sorprendió lo bien que me fue. Pero como sabemos, los partidos son un animal diferente", añadió.

El suizo ya demostró que puede volver rápidamente a su ritmo cuando ganó el Abierto de Australia de 2017 a pesar de perderse la segunda mitad de la temporada de 2016 debido a una cirugía de rodilla.

Federer dijo que mantuvo un seguimiento atento de los resultados en el ATP Tour mientras intentaba recuperar la forma física y las complicaciones después de su primer procedimiento de rodilla lo motivaron a regresar sano.

"La retirada nunca estuvo realmente en las cartas. Creo que es más una conversación sobre si la rodilla me sigue molestando durante meses y meses, entonces veámoslo", dijo. "Siento que la historia no ha terminado".

"No es que haya una razón en particular por la que quiera seguir jugando al tenis además de que disfruto jugando al tenis, disfruto estando en la carretera", comentó.

"Todavía soy un trabajo en progreso, pero probablemente una de las otras razones para regresar es que quiero volver a jugar contra los mejores jugadores y en los torneos más importantes y, con suerte, volver a ganarlos", agregó. "Ojalá pueda volver a jugar frente a la multitud".

(Editado en español por Carlos Serrano)