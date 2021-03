España.- Sánchez critica a los "enemigos del feminismo" que se "froten las manos" ante la prohibición de manifestaciones

07/03/2021 El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez SOCIEDAD CAPTURA YOUTUBE



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "están muy equivocados" los "enemigos del feminismo" que se "froten las manos" ante la ausencia de concentraciones masivas este lunes por el Día Internacional de la Mujer debido a las restricciones sanitarias.



"La emergencia sanitaria hará que mañana no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y las plazas en defensa de las mujeres y de sus derechos. Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados", ha sentenciado.



Así lo ha manifestado este domingo el líder socialista durante su intervención en el encuentro organizado por el PSOE en Madrid 'Feminismo con memoria: La memoria del feminismo', en el que se ha recordado a mujeres como María Cambrils o Clara Campoamor, entre otras.



En este contexto, Sánchez ha asegurado que este 8 de marzo la causa de las mujeres "estará en muchos más sitios". "En cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre y una mujer digan 'Viva el 8 de marzo'", ha apuntado.



Para el presidente del Ejecutivo, hay "un peligro, que es la ultraderecha, el conservadurismo reaccionario que ha renacido en estos tiempos de crisis". Así, ha afirmado que "el principal adversario del feminismo se llama ultraderecha" y que el feminismo "ya no solo se enfrenta a la resistencia pasiva del tradicionalismo", sino que ahora toca "combatir a quienes quieren revertir conquistas e imponer una agenda retrógrada y denigrante basada en el desprecio a las diferencias".



En concreto, ha criticado que la agenda de la ultraderecha está liderada por dos principios de acción, "uno es el odio y el otro la mentira". "Una agenda que aspira a privarnos de todo aquello que nos ha hecho ser una sociedad más libre", ha lamentado.



Entre estas acciones, Sánchez ha destacado la propuesta para "destruir símbolos feministas" como el mural de Ciudad Lineal de Madrid "que ha sido mancillado en su réplica" en Alcalá de Henares o las "infamias" contra las 13 rosas.



"No minusvaloremos esta amenaza. Frente al retorno del sexismo, de la discriminación, de la imposición de principios sectarios o fanáticos sobre principios civiles, ofrezcamos hoy más que nunca unidad en la férrea defensa de nuestros valores, principios e identidades", ha defendido.



A LA DERECHA "LE SALE CRITICAR EL 8M"



Igualmente, el líder socialista ha cargado contra la derecha que "critica el 8M cada vez que pueden". "Le sale criticar el 8M, no apoya en el Parlamento ninguna propuesta que amplíe derechos sociales, pero jamás duda en disfrutarlos esa derecha una vez que están aprobados", ha precisado.



"A pesar de ellos, los derechos sociales se aprueban para que avance toda la sociedad. Enseguida olvidan lo que decían y las barbaridades que amparaban", ha añadido el secretario general del PSOE.



Cuando se va a cumplir un año de la declaración del primer estado de alarma para frenar la transmisión del coronavirus, Sánchez ha resaltado que una de las cosas que tuvieron muy en cuenta fue "redoblar los esfuerzos contra la violencia de género". Además, ha reconocido que todavía hay "muchísimo camino por recorrer en la brecha salarial" y ha celebrado que la equiparación de paternidad y maternidad "por fin ha visto la luz".



"Los retos que tenemos por delante son muy numerosos. La pandemia ha amenazado los pilares de los derechos conquistados sin entender de fronteras, de ideología o de género", ha subrayado Sánchez, destacando que las consecuencias del coronavirus "sí entienden de desigualdades" y que las crisis "siempre afectan a los colectivos más vulnerables y ahí están las mujeres".



LAS MUJERES, SEÑALADAS POR LA ULTRADERECHA



Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que la ultraderecha "ha señalado" a las mujeres porque son "la parte más importante de quien está transformando el mundo". "Les vamos a contestar constantemente. Nos van a encontrar donde nos buscan porque vamos a estar más que nunca juntas y unidas", ha sentenciado.



Asimismo, ha recordado la memoria de las políticas socialistas, "algunas con un tiro en la nunca por haber dado un paso en la política". "Queremos rescatar un pasado que nos fortalece, cuando nos roban la memoria nos debilitan a todas las mujeres y a la propia democracia", ha dicho.



"Somos imprescindibles, si nosotras no es democracia y estamos imparables. Cada día somos más conscientes las mujeres del poder que tenemos, si nosotras no se puede hacer nada, con nosotras se puede plantear todo el futuro", ha apostillado Calvo.



En la misma línea, la vicepresidenta primera ha reivindicado que "no se puede ser socialista sin ser feminista" y ha lamentado que por ser mujeres tienen "peores situaciones" y tienen que "salvar más obstáculos".



En sus palabras, el feminismo socialista "busca la libertad a través del método de la igualdad. "Cuando hablamos de feminismo en realidad hablamos de democracia. No queda otra que seguir construyendo la democracia con nosotras y desde nosotras, no necesitamos que nadie nos interprete", ha concluido.