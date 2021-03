07/03/2021 España.- La Policía desmantela 267 fiestas ilegales en Madrid este fin de semana y pone 358 multas por botellón. La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante este fin de semana en un total de 267 fiestas ilegales celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid, 114 la noche del viernes y 153 la noche del sábado, ha informado el Cuerpo Local en una nota de prensa. ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID



La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante este fin de semana en un total de 267 fiestas ilegales celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid, 114 la noche del viernes y 153 la noche del sábado, ha informado el Cuerpo Local en una nota de prensa.



Las fiestas ilegales en apartamentos turísticos suman un total de 35 entre la noche del viernes y la del sábado. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. El resto fueron en locales, por lo que vemos un descenso de fiestas en pisos y un aumento en establecimientos respecto a fines de semana precedentes.



Una de las más intervenciones más destacadas fue la inspección y precinto de la actividad a un local que contaba en su interior con 142 (casi el triple de su aforo permitido en licencia, siendo este de 48 personas) en el distrito de Usera. Los agentes precintaron el local y solicitaron la clausura de actividad. En su interior no se guardaba la distancia de seguridad ni las personas estaban de cuatro en cuatro. Además, tenían todas las puertas y ventanas cerradas.



Otra intervención destacada ha ocurrido en un local Yambú, en la calle Illescas número 98, en el barrio de Aluche. Es una sala con 215 personas de aforo y había 115. Aunque cumplían el aforo, mantenían una actividad diferente a la autorizada, ya que ejercía de discoteca sin poder hacerlo. La salida de emergencia estaba bloqueada. Además, en su interior bailaban y no llevaban mascarilla. Se trata de un establecimiento con reiteradas denuncias e incumplimientos, han indicado a Europa Press fuentes policiales.



Además, los agentes han intervenido en naves industriales. Tambén este fin de semana han realizado un total de 358 propuestas de sanción por botellones (consumo de alcohol en vía pública) y han multado a 951 personas por estar en la calle pasada durante el toque de queda, entre las 23 y las 6 horas.