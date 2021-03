En Armenia, las frágiles esperanzas de los heridos de guerra

La mirada agotada de Nver Gasparian delata las noches de insomnio y el dolor incesante. Este otoño boreal, este armenio de 20 años resultó herido de gravedad en las piernas durante la guerra en Nagorno Karabaj.

"No quiero acordarme. Todo lo contrario, quiero olvidarme de todo lo antes posible. Borrar imágenes y sonidos de mi memoria", señaló a la AFP, desde un hospital en la capital armenia, Ereván, especializado en tratar a los soldados heridos en combate.

Al igual que otras miles de personas, Gasparian no regresó ileso tras las seis semanas entre septiembre y noviembre de 2020 que duró el conflicto armenio-azerbaiyano.

Estos enfrentamientos, que provocaron más de 6.000 muertos, finalizaron con una humillante derrota para Armenia, que cedió la simbólica ciudad de Shusha e importantes territorios alrededor de la región secesionista de Nagorno Karabaj.

El desastre además desembocó en una aguda crisis política en Armenia, con múltiples protestas exigiendo la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinyan, llegado al poder tras una revolución pacífica en 2018, pero quien ahora es acusado por la oposición de ser el mayor responsable de este fracaso militar.

Pashinyan, quien reúne a miles de personas en sus mítines, afirmó haber evitado una derrota aún peor.

Nver Gasparian, herido en la batalla por Shusha, se siente lejos de estas especulaciones políticas. Asegura "no pensar en un mañana" y no sabe si comenzará los estudios.

"Solamente pienso en poder curarme y recuperar la movilidad de mis piernas", indicó, utilizando un dispositivo a pedales para fortalecer sus músculos.

- Pesadillas, insomnio -

El médico militar Roman Oghanian sufrió heridas de metralla en una pierna cuando una ráfaga alcanzó la ambulancia en la que se trasladaba, matando a uno de sus amigos que estaban a bordo.

"Dios me salvó de una muerte segura en dos ocasiones. Por lo tanto no pienso bajar los brazos", asegura el joven doctor, de 25 años, quien no recuerda los momentos posteriores tras ser herido. No sabe quién lo sacó de la ambulancia en llamas, y recuperó el conocimiento ya en el hospital.

"Ahora quiero retomar mi trabajo en la sala de urgencias y ayudar a la gente", destaca.

De acuerdo al ministerio de Salud armenio, casi 600 soldados heridos en Nagorno Karabaj se encuentran actualmente discapacitados y unos 150 necesitan prótesis.

Varios centros de atención especializados hacen todo lo posible para tratar sus traumas físico-psicológicos.

"Los ayudamos a comprender los cambios que han ocurrido en sus cuerpos, a que tomen conciencia de esta nueva condición y tratamos de motivarlos a seguir viviendo", explica Lussine Poghossian, médica jefa del Centro de recuperación de los defensores de la patria, en Ereván.

"Ellos no solamente deben aprender a vivir sin brazos ni piernas, o ciegos, también deben tratar sus daños mentales. Porque estos chicos de entre 18 y 20 años han vivido y visto cosas horribles", continúa, destacando episodios de insomnio y pesadillas recurrentes en muchos casos de ellos.

Algunos se sumen en un silencio absoluto, otros hablan en exceso y con nerviosismo.

"Realmente, tengo mucha prisa por vivir, tengo proyectos, mi querida novia me espera. Planeamos comprometernos en dos meses", confía con una sonrisa tímida Sarkis Harutiunian, un recluta de 20 años, que se encontraba por unos meses desmovilizado cuando estalló la guerra.

El 28 de octubre, a causa de una explosión perdió ambas piernas.

Originario de una aldea que se mantuvo bajo control armenio en Nagorno Karabaj, proyecta reencontrarse allí con su familia, una vez que haya logrado aprender a vivir con prótesis.

"No tienes que mirar hacia atrás", afirma. "Nada ocurre en vano", se resigna.

mkh-im-rco/avz/cn/age/es