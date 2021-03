El uruguayo Arias mantiene líder al Deportivo Cali con un empate 0-0

El director técnico Alfredo Arias de Cali. EFE/Luis Robayo POOL/Archivo

Bogotá, 6 mar (EFE).- El Deportivo Cali, comandado por el técnico uruguayo Alfredo Arias, no consiguió encajar un solo gol ante un Once Caldas que mantuvo una férrea defensa, aunque se mantiene líder en la liga colombiana.

Arias no pudo descifrar la defensa del conjunto de Manizales ni solventar la ausencia de John Arias, figura del equipo, que se perdió el partido por lesión, y se tuvo que conformar con un empate a 0.

Más allá de este resultado, los azucareros siguen comandando el torneo con 23 puntos gracias a las 6 victorias acumuladas en partidos anteriores y las 5 derrotas que acumula ya su rival.

Además, el de Arias es el único equipo que sigue invicto tras las once fechas disputadas de liga.

Por su parte, el Atlético Nacional también se tuvo que conformar con un empate (1-1) ante el Rionegro Águilas, en el cierre de la jornada de este sábado.

El equipo verdolaga contó con el debut goleador de Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, exjugador de la Selección Colombia, y del Aston Villa y el River Plate.

El joven de 18 años apenas necesitó 32 segundos después del inicio para abrir el marcador en el estadio Alberto Grisales. El hijo de Juan Pablo anotó con un remate de pierna izquierda a la salida del arquero Carlos Bejarano.

El empate lo trajo el colombiano Cristián Marrugo que anotó en el minuto 67 gracias a un penalti.

Los dirigidos por Alexandre Guimarães llegaron a 18 puntos y son quintos del torneo de forma provisional, después de que esta semana se conociese la salida de Juan David Pérez como presidente del club, en un cambio directivo que parece no haber generado consecuencias negativas en el campo de juego.

El empate le permite al Rionegro levantar cabeza tras la renuncia, entre semana, del técnico Hubert Bodhert y la llegada del venezolano Francesco Stifano. El equipo antioqueño acumula 11 puntos que lo sitúa en la 15 posición de la tabla.

La jornada había empezado en la noche del viernes, en la que el Junior de Barranquilla profundizó su mal momento al solo lograr un empate 1 a 1 con el Atlético Bucaramanga.

Los goles fueron de Brayan Fernández para los leopardos y Miguel Ángel Borja salvó un punto para los de la Arenosa con un cobro desde el punto penal.

Junior suma 17 puntos y Bucaramanga llegó a 12 tras este buen resultado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo dirigido por el técnico colombiano Amaranto Perea tendrá su debut en la Copa Libertadores 2021, el próximo miércoles contra el Caracas, en un duelo correspondiente a la segunda ronda de la competencia continental.

En el otro partido del viernes, Deportivo Medellín empató 1 a 1 con La Equidad, con goles de Larry Ángulo marcó para los aseguradores y el argentino Agustín Vuletich para los paisas.

El domingo continuará la 11 jornada de la liga con los partidos Jaguares-Patriotas y Boyacá Chicó–Tolima. El lunes se disputará el partido Santa Fe-Pasto y el martes será el cierre de esta jornada con el duelo entre Alianza Petrolera y Millonarios.