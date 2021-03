El microcentro de Asunción en un grito conjunto para la renuncia del presidente

Manifestantes protestan hoy, frente a la sede del partido de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado hoy, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 6 mar (EFE).- Centenares de personas, miles según algunos medios, marchan por el microcentro de Asunción para denunciar la gestión gubernamental de la pandemia y exigir la renuncia del presidente del país, Mario Abdo Benítez, en medio de una crisis sanitaria a la par que política.

Se trata de la segunda protesta consecutiva de ciudadanos autoconvocados en el centro de Asunción, después de que el viernes la Policía dispersara una concentración similar haciendo uso de balines de goma y gases lacrimógenos,

La marcha, que transcurre de forma pacífica, fue avanzando desde el edificio del Congreso hasta el Panteón de los Héroes, en un recorrido que se detuvo frente a la sede del gubernamental Partido Colorado.

Los manifestantes gritaban consignas ya empleadas la víspera como "fuera Marito", como se conoce al mandatario, y transcurre en un ambiente festivo, entre música, baile y banderas nacionales.

Algunos de los participantes exigieron además la renuncia de todo el Gabinete y lanzaron recriminaciones al Gobierno tanto por su política sanitaria como por los casos de corrupción que le salpican.

En la marcha se puede ver a gente de todas las edades, pero con predominio de gente joven, en una manifestación convocada como la del viernes a través de las redes sociales y sin siglas partidarias.

En el transcurso de la marcha, Abdo Benítez, anunció en un mensaje televisado la renovación de cuatro de sus ministros, entre ellos el de salud (interino) y educación, "en aras de la pacificación" y ante las expectativas de la ciudadanía.

"Soy una persona diálogo, no de confrontación, y mi compromiso es escuchar a todos, tanto a los que aprueban a nuestro Gobierno como a los que no", dijo el mandatario, que acotó que se evaluarán otros cambios en esta semana.

Asimismo, el presidente, del conservador Partido Colorado, se comprometió a que el Ministerio de Salud hará todos los esfuerzos para la consecución de insumos en tiempo y forma.

El mandatario aseguró que la libertad de expresión está garantizada en el país, si bien no hizo autocrítica de la actuación policial del viernes contra ciudadanos que denunciaban su gestión de la pandemia y la escasez de medicamentos en los hospitales públicos.

No obstante dijo lamentar los hechos y expresó su solidaridad con los heridos en los incidentes, una veintena entre policías y manifestantes.

La actual situación se originó a principios de esta semana con protestas de enfermeros y de familiares de pacientes de Covid que denunciaban la falta de insumos en la red sanitaria pública, de las más atrasadas de la región.

A ello siguió el viernes la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, lo que no evitó la protesta de esa tarde.

El país sudamericano registra unos 3.200 fallecidos y más de 160.00 casos de coronavirus y un aumento sostenido en las últimas semanas que ha colapsado el sistema de salud.