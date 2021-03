El Marsella es eliminado en Copa por un equipo aficionado

En medio de una temporada mediocre y a la espera de reaccionar cuando se siente en el banquillo Jorge Sampaoli, el Marsella cayó eliminado este domingo en dieciseisavos de final de la Copa de Francia ante un equipo aficionado, el Canet-en-Roussillon, de cuarta categoría, que ganó 2-1.

Octavo de la Ligue 1, fue batido con goles de Jérémy Posteraro (21) y Yohan Baï (71) en el último partido en el banquillo del interino Nasser Larguet. La próxima semana ya estará su nuevo técnico, Sampaoli, tras cumplir la cuarentena.

"Es una vergüenza, no hay palabras. Hemos hecho una mierda y hay que pagarlo. No sé ni qué decir, el resultado es justo. Sí, la temporada es dura, pero no hay excusa, hemos jugado contra un cuarta categoría, somos profesionales y no podemos perder", resumió el centrocampista Boubacar Kamara.

No se dejó sorprender el líder de la Ligue 1, el Lille, que se impuso al Gazelec Ajaccio, también de cuarta categoría.

El equipo norteño puso contra las cuerdas al Ajaccio desde el minuto 10, cuando provocó el primer gol en propia puerta, de Durimel. En la segunda parte concluyó el trabajo con dos nuevos tantos.

El conjunto de Córcega salvó el honor con el tanto de David Pollet en el 87 para alegría del grupo de aficionados que acudió al estadio, a pesar del toque de queda, apoyando a los suyos desde el exterior, con artefactos de pirotecnia.

"Supimos gestionar bien este partido frente a un equipo que ha buscado su oportunidad. Había optado por rotar jugadores, pero los que jugaron estuvieron a la altura", señaló el técnico del Lille Christophe Galtier.

En otro partido de este domingo los Voltigeurs de Chateubriant dominaron a otra formación de cuarta categoría, el Romorantin (3-1).

Finalmente el Angers, de primera división, ganó 5-0 al Club Franciscain, de categoría regional.

En los partidos del sábado el París SG y el Lyon hicieron respetar la jerarquía y se impusieron al Brest (3-0) y 5-2 al Sochaux (2ª división), mientras que otros dos equipos de la Ligue 1, Lens y Lorient, fueron eliminados por clubes de inferior categoría.

El lunes se completan los dieciseisavos de Copa con el choque estelar Niza-Mónaco.

-- Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia:

- Viernes:

Beauvais (4ª) - BOULOGNE-SUR-MER (3ª) 0 - 2

Goles:

Boulogne: Oussama Abdeldjelil (45+1), Senneville (78 de penal)

Aubagne (4ª) - TOULOUSE (2ª) 0 - 2

Goles:

Toulouse: Koné (9), Ngoumou (53)

- Sábado:

RED STAR (3ª) - Lens (1ª) 3 - 2

Goles:

Red Star FC: Meissa BA (21), Michel (83), Dzabana (90)

Lens: Medina (29), Doucore (49)

RUMILLY-VALLIÈRES (4ª) - Annecy (3ª) 1 - 1 (6/5 en penales)

Goles:

Rumilly-Vallières: Liongo Aduma (29)

Annecy: Fillon (52)

Alès-en-Cévennes (5ª) - MONTPELLIER (1ª) 1 - 2

Goles:

Alès: El Bakkal (22)

Montpellier: Ferri (12), Laborde (84)

Saint-Louis Neuweg (5ª) - SEDAN (4ª) 0 - 2

Goles:

Seda: Romalingon (72), Dahchour (84)

Valenciennes (2ª) - METZ (1ª) 0 - 4

Goles:

Metz: Centonze (7 de penal), Ambrose (34), Dias Goncalves (61), Sarr (89)

LE PUY (4ª) - Lorient (1ª) 1 - 0

Goles:

Le Puy: Joseph (61)

SAUMUR (5ª) - US Montagnarde (regional) 3 - 3 (4/3 en penales)

Goles:

Saumur: Bouhoutt (9, 47), Bokangu (65)

Montagnarde: Barry (40, 75), Rio (90+1)

LYON (1ª) - Sochaux (2ª) 5 - 2

Goles:

Lyon: Belamri (8), Cornet (10), Cherki (45, 87), Denayer (77)

Sochaux: Bedia (41, 56)

Brest (1ª) - PARÍS SG (1ª) 0 - 3

Goles:

PSG: Mbappé (9, 74), Sarabia (44)

- Domingo:

ANGERS (1ª) - Club Franciscain (regional) 5 - 0

Goles:

Angers: Fulgini (31) Amadou (45 +1), Bahoken (52), Amadou (60), Fatar (87)

Romorantin (4ª) - VOLTIGEURS (4ª) 1 - 3

Goles:

Romorantin: Benaries (55)

Voltigeurs: Vernet (10 y 30), Poissonneau (90+5)

Gazélec-Ajaccio (4ª) - LILLE (1ª) 1 - 3

Goles:

Gazelec Ajaccio: Pollet (87)

Lille: Durimel (9, propia puerta), Xeka (71), Lopy (84 p. p.)

CANET ROUSSILLON FC (4ª) - Marsella (1ª) 2 - 1

Goles:

Canet: Posteraro (20), Bai (71)

Marsella: Milik (38)

- Lunes:

(20h00 GMT) Niza (1ª) - Mónaco (1ª)

NOTA: los clubes con su nombre por entero en mayúsculas están clasificados para los octavos de final

