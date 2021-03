EEUU.- Una persona muerta en un tiroteo en el mismo lugar en el que falleció George Floyd

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Una persona ha fallecido tiroteada este sábado por la noche en Mineápolis, concretamente en el mismo lugar en el que murió George Floyd tras ser detenido violentamente por agentes de la Policía. La muerte de Floyd desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos.



"La víctima y el sospechoso tuvieron una discusión y el sospechoso disparó a la víctima", ha informado un portavoz del Departamento de Policía de Mineápolis, John Elder, citado por la cadena CNN.



Efectivos policiales se desplazaron hasta el cruce de la calle 38 Este con la avenida Chicago tras detectar los disparos mediante el sistema conocido como ShotSpotter. Al llegar, los agentes afrontaron "interferencias", según Elder, que no ha dado más detalles.



La víctima fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció. No ha trascendido su identidad y tampoco ha podido ser detenido ni identificado el agresor.



Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de un agente en su cuello durante casi ocho minutos, una secuencia que fue grabada en vídeo. El cruce lleva ahora el nombre de George Floyd por decisión de las autoridades municipales.