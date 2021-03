EE.UU. no descarta otra ofensiva para responder al ataque a sus tropas en Irak

En la imagen, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 7 mar (EFE).- El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, aseguró este domingo que el Pentágono "atacará si es necesario" para responder al ataque de esta semana contra una base iraquí en la que están destinadas tropas de Estados Unidos, aunque aún no tiene claro quién es responsable de la embestida.

"Atacaremos, si creemos que eso es lo necesario, en un momento y lugar que elijamos. Exigimos el derecho a proteger nuestras tropas", dijo Austin en una entrevista emitida por la cadena ABC News.

Diez cohetes impactaron este miércoles en la base militar de Ain al Asad, en la provincia iraquí Al Anbar (oeste), que alberga a unos 2.000 militares estadounidenses, en un ataque que no dejó víctimas ni heridos, aunque un contratista de Estados Unidos sufrió un paro cardíaco durante el bombardeo y falleció poco después.

La Casa Blanca aseguró después que todavía estaba investigando quién lanzó el ataque, y prometió evitar cualquier "decisión precipitada o mal informada que pueda escalar las tensiones" en la región.

A finales de febrero, Biden ordenó un bombardeo a milicias proiraníes en Siria que dejó al menos un muerto y dos heridos; y lo hizo como represalia por un ataque a otra base en Erbil (norte de Irak), que mató a un contratista estadounidense y dejó varios heridos entre los militares estadounidenses e iraquíes.

Aunque el ataque de esta semana a esta segunda base iraquí no ha dejado víctimas, Austin subrayó que el Gobierno estadounidense quiere asegurarse de que quienes les ataquen "rindan cuentas por sus actos", y que "hará lo necesario para defenderse".

El jefe del Pentágono matizó que todavía no tiene claro quién lanzó el ataque, y está "alentando a los iraquíes a avanzar lo más rápido posible" en su investigación.

Sin embargo, muchos en Washington sospechan de una probable implicación de Irán, y Austin no corrigió a la periodista cuando le preguntó por el efecto que pueden tener las posibles represalias del Pentágono en la relación con Teherán.

"Irán es completamente capaz de evaluar lo que significan nuestros bombardeos y actividades, y llegarán a sus propias conclusiones. Lo que deben deducir de esto es que vamos a defender a nuestras tropas", zanjó Austin.