Danilo Medina es elegido presidente del Partido de la Liberación Dominicana

Santo Domingo, 7 mar (EFE).- El exjefe de Estado dominicano Danilo Medina resultó elegido este domingo, tal como se esperaba, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, principal de oposición), formación que ya lideraba en la práctica desde sus tiempos en el poder (2012-2020).

Medina, de 69 años, dijo en su discurso de aceptación que "nunca" se consideró aspirante al cargo, a pesar de su larga trayectoria en el partido que fundó en 1973 el expresidente Juan Bosch, quien fue derrocado en 1963 por un golpe de Estado con apenas siete meses en el Gobierno.

"Yo quería, al salir de la Presidencia, ir disminuyendo mi intensidad en el trabajo político, pero no conté en mi análisis que el partido podía perder las elecciones", dijo Medina al agradecer su elección por aclamación por parte de los más de mil miembros del comité central peledeista.

"Si el compañero (excandidato presidencial del PLD) Gonzalo Castillo hubiese ganado esas elecciones, yo no estaría en este puesto hoy, pero el partido necesita del concurso de todos nosotros por lo menos durante los próximos cuatro años", añadió Medina, en aparente alusión a que su período como presidente del PLD se limitará a ese tiempo.

Tras 16 años de Gobierno consecutivo, la organización fue derrotada en primera vuelta en las presidenciales de julio pasado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya candidatura encabezó el presidente del país, Luis Abinader.

El PLD acudió dividido a esos comicios, celebrados en plena pandemia, pues el expresidente Leonel Fernández, quien disputó las primarias con Castillo, abandonó el partido tras denunciar un presunto fraude a favor de su rival, quien le venció con menos del 1 %.

Fernández, el primer presidente del PLD (1996-2000) y quien retornó al poder en 2004 y se reeligió cuatro años después, fundó la Fuerza del Pueblo (FP), y acabó en tercer lugar en las presidenciales.

"El PLD transformó a la República Dominicana y mucha gente espera el retorno del PLD (al poder) para retomar la obra que iniciamos en 1996", afirmó Medina, quien aseguró a sus dirigentes que pueden contar con él para fortalecer a la organización y conducirla a "próximas victorias" electorales.

Si la elección de Medina no fue sorpresa alguna, sí lo fue que el exsenador Charlie Mariotti resultara elegido secretario general del partido, pues el favorito era el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Rubén Bichara.

Apenas se dio a conocer la decisión, Mariotti, un empresario de la comunicación, dio un fuerte abrazo a Medina y a otros dirigentes y chocó los puños a la exvicepresidenta Margarita Cedeño, esposa de Fernández, pero quien no le siguió a la Fuerza del Pueblo.

"Con nosotros ganó el Partido de la Liberación Dominicana y entonces lo único que tenemos que hacer es trabajar y más nada", dijo Mariotti de manera entusiasta, para agregar que "no se puede amarrar a nadie" cuando fue cuestionado sobre la salida frecuente de dirigentes del PLD, principalmente hacia el partido de Fernández.

Además de Medina y Mariotti fueron elegidos los otros 43 miembros del comité político -principal órgano ejecutor en el PLD- y del que formarán parte por primera vez el alcalde de Santiago (norte), Abel Martínez; el portavoz de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez; su homólogo de los senadores peledeistas, Iván Lorenzo, y el exministro de Economía Juan Ariel Jiménez.

También fue elegido el exsenador Tommy Galán, uno de los seis imputados de presuntamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país de sobornos entre 2001 y 2014.