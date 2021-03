Daniela Santiago: "Jamás pensé que 'Veneno' podría cruzar el charco"

07/03/2021 DANIELA SANTIAGO. MADRID, 7 (CHANCE) Una de las actrices más importantes en los últimos meses, Daniela Santiago, ha acudido esta noche a la gala de los Premios Goya 2021 y lo ha hecho con uno de los looks más impresionantes que hemos visto a lo largo de la historia de estos premios cinematográficos. La actriz de 'Veneno' demostró tener tablas suficientes para llevar a cabo uno de los papeles más difíciles de los últimos tiempos y hoy ha entregado un premio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Una de las actrices más importantes en los últimos meses, Daniela Santiago, ha acudido esta noche a la gala de los Premios Goya 2021 y lo ha hecho con uno de los looks más impresionantes que hemos visto a lo largo de la historia de estos premios cinematográficos. La actriz de 'Veneno' demostró tener tablas suficientes para llevar a cabo uno de los papeles más difíciles de los últimos tiempos y hoy ha entregado un premio.



En la alfombra roja donde ha posado de la manera más sensual ha confesado que está orgullosa de poder apoyar la cultura de nuestro país: "Todo lo que sea apoyar la cultura, me van a tener siempre porque es muy necesario". Y lo cierto es que estamos muy agradecidos a ella y a todos los actores que han estado con nosotros en los momentos más difíciles de la pandemia.



Por supuesto, Daniela ha hablado del éxito que está teniendo 'Veneno', algo que nadie esperaba, pero que es súper merecido debido al trabajo que hay detrás de esta magnífica serie: "Para mí es un sueño, jamás pensé que Veneno podría cruzar el charco y de la manera que lo ha hecho, no me creo lo que hemos hecho y que la gente aprecie ese trabajo, que haya llegado al corazón de las personas para mí es gratificante".