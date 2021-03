Cultura.- 'Las Niñas', con 4 galardones, y 'Akelarre', con 5 premios técnicos, vencen en los Goya del Covid

06/03/2021 Goya- 'Las Niñas' con 4 galardones, incluido el de Mejor Película, y 'Akelarre' con 5 premios técnicos vencen al Covid . 'Las Niñas', dirigida por Pilar Palomero, ha desbancado a 'Adú', la gran favorita de la 35 edición de los Premios Goya, al lograr cuatro de las nueve candidaturas a las que competía, entre ellas las de Mejor Película. 'Akelarre' ha sido otra de las ganadoras de la noche con cinco premios, principalmente en las categorías técnicas, en una gala celebrada en Málaga en formato híbrido debido a la pandemia y donde los premios han estado muy repartidos. CULTURA Miguel Córdoba / Academia de Cine



En concreto, 'Las Niñas' aspiraba a Goya en Mejor película, Mejor dirección novel, Mejor guion original, Mejor canción original, Mejor actriz de reparto, Mejor montaje, Mejor dirección artística, Mejor diseño de vestuario y Mejor dirección de fotografía.



Finalmente, se ha llevado el Goya a la Mejor Película, un galardón que ha sido entregado por Ana Ruiz, enfermera del SUMMA 112, creadora de la biblioteca 'Resistiré' que puso en marcha el hospital de campaña de Ifema durante los meses más duros de la pandemia. Antes de entregar el premio, Ruiz ha tenido un recuerdo para todas aquellas personas que, desde el mundo de la cultura, han contribuido para el entretenimiento de todos, además de hacer una "mención especial a los sanitarios que han fallecido por salvar la vida de otros" y recordar a las víctimas.



'Las Niñas' también se ha alzado con el Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original, lo que ha permitido el doblete de Pilar Palomero, quien ha querido dar las gracias a "las muchísimas manos" que han permitido que obtenga este reconocimiento, que ha recogido, como el resto de los premiados, telemáticamente.



El éxito de 'Las Niñas' se completa con Daniela Cajías, Goya a la Mejor dirección de fotografía, por lo que se convierte en la primera mujer en ganar este galardón. "Gracias a todo el equipo de 'Las niñas', por haber confiado en mí, por haber apostado por mí", ha subrayado durante su discurso tras recibir virtualmente el premio.



Mientras, la gran favorita de esta edición, 'Adú' competía en trece nominaciones para lograr cuatro de ellas: Mejor dirección (Salvador Calvo), Mejor sonido (Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet), Mejor dirección de producción (Ana Parra y Luis Fernández Lago) y Mejor actor revelación, donde Adam Nourou también ha escrito su página en la historia de los Goya al convertirse en el primer intérprete negro en lograr este reconocimiento.



"Gracias a todos, ha sido fantástico: gracias a mi padre, a mi madre... Es increíble, no me lo esperaba a los 18 años, estoy realmente emocionado. ¡Os quiero, muchas gracias", ha exclamado emocionado Nourou tras conocer la noticia, acogida entre los saltos y gritos de alegría de un pequeño grupo de amigos que le acompañaban.



Por su parte, el director Salvador Calvo ha querido dedicar su premio a "todos los Adú del mundo" que lo recorren en busca de "una vida mejor" porque, según ha dicho, el mundo no es solo de unos pocos sino "de todos". Calvo ha seguido la alfombra roja y la gala desde su casa acompañado de su hija pequeña aunque, en el momento de recibir el premio, ya al final de la gala, ella ya se había dormido.



Cinco Goyas ha logrado 'Akelarre' de sus 9 nominaciones al alzarse con el de Mejor maquillaje y peluquería, para Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina; Mejor diseño de vestuario, para Nerea Torrijos; Mejor dirección artística para Mikel Serrano; Mejores efectos especiales, para Mariano García Marty y Ana Rubio; y Mejor música original, para Maite Arroitajauregi y Aránzazu Calleja que ha dado las "gracias a todas las mujeres que abren camino".



'Ane' se ha llevado tres de las cinco nominaciones a las que aspiraba: Mejor Actriz Protagonista, con Patricia Lopez Arnaiz; Mejor actriz revelación, con Jone Laspiur, y Mejor guion adaptado, David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido.



En cuanto a los actores, un emocionado Mario Casas cumplió los pronósticos y se alzó con el Mejor Actor Protagonista por 'No matarás', agradeciendo el éxito al público que le ha apoyado "desde hace 15 años", mientras.



Además, la actriz Ángela Molina, ganadora del Goya de Honor 2021, ha sido la única ganadora que ha recibido la estatuilla en persona en el Teatro del Soho de Málaga --en una gala conducida por Antonio Banderas y María Casado, con las actuaciones musicales de Nathy Peluso, Aitana, Vanesa Martín y Diana Navarro-- y lo ha hecho dándole un beso en la boca.



En el discurso tradicional que ofrece el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso ha reconocido que esta gala de los Premios Goya no es la que le "hubiera gustado celebrar" a la organización, pero "casi nada en estos meses es como gustaría que fuera".



REIVINDICACIONES EN DEFENSA DE LA MUJER Y AL PSOE



El Goya al Mejor cortometraje documental ha sido para 'Biografía del cadáver de una mujer', dirigido y producido por Mabel Lozano, quien, al recibir el premio ha querido recordar a todas esas mujeres que "llegan al país en busca de una oportunidad", al tiempo que ha denunciado "la complicidad de quienes las compran como un plato de carne". "Míralas bien, de lo que están desnudas es de derechos", ha apostillado.



Además, la cantante Rozalén, ganadora del Goya a Mejor canción original por la película 'La boda de Rosa', ha recordado a las mujeres cuidadoras y ha dicho que aunque el 8 de marzo "no dejen" a las mujeres manifestarse en las calles de Madrid, "desde la ventana se puede seguir reivindicando". 'La boda de Rosa' también ha logrado el Goya para Nathalie Poza, como Mejor actriz de reparto, quien ha dedicado su premio Goya a "todas las personas que han ido a las salas y llenado teatros" durante la pandemia.



El Goya a Mejor actor de reparto ha sido para Alberto San Juan, por 'Sentimental', quien ha querido hacer un llamamiento al PSOE tras recoger el premio: "Tengo algo que decir al PSOE. Los derechos humanos no pueden ser bienes de mercado. Tener un hogar es un derecho humano muy básico".



Además, el Goya a Mejor película europea ha sido para 'El padre' de Florian Zeller; el de Mejor película iberoamericana ha recaido en 'El olvido que seremos' (Colombia), de Fernando Trueba; el de Mejor película documental para 'El año del descubrimiento', de Lacima Producciones, S.L; y el Mejor cortometraje de ficción ha sido para 'A la cara', dirigido y producido por Javier Marco Rico.



El Goya a Mejor película de animación ha sido para 'La gallina Turuleca', la única en su categoría; mientras que en Mejor cortometraje de animación el premio ha sido para 'Blue & Malone: Casos Imposibles', dirigido por Abraham López Guerrero.