Błachowicz sofocó las aspiraciones de Adesanya

Israel Adesanya. EFE/EPA/MICHAEL DODGE/Archivo

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El polaco Jan Błachowicz retuvo este domingo ante el nigeriano Israel Adesanya el título del peso semipesado en el UFC259 disputado en Las Vegas, Estados Unidos.

Adesanya y Błachowicz plantearon una pelea muy analítica, fieles cada uno a su plan de pelea, triunfó el polaco. Fue capaz de hacer lo que nadie hizo para conseguir lo que nadie consiguió. Llevó al nigeriano a ras de lona y acabó con el invicto de ‘The Last Stylebender’.

Rango largo de golpeo al comienzo en un primer asalto de estudio desde la distancia. Adesanya sabedor del poder del polaco y Błachowicz de la capacidad técnica del nigeriano.

Más valientes ambos con el pasar del tiempo, el polaco sumaba puntos con buenas manos al rosto mientras que Adesanya exhibía capacidad de encaje. Błachowicz trató de poner en valor su superioridad física agarrando al nigeriano y buscando un sometimiento.

El polaco leyó bien las combinaciones del campeón del peso medio y contestó con autoridad. Błachowicz se llevó la contienda a ras de lona y puso en apuros desde la media guardia a Adesanya. El nigeriano trató de librarse del control de su rival, pero su inexperiencia en el suelo y la diferencia de peso jugaron a favor del monarca del peso semipesado.

‘The Last Stylebender’, apreciando que se le escapaba la pelea a los puntos, quiso pisar el acelerador buscando el ‘KO’. El nigeriano sacó a relucir la capacidad creativa que siempre le ha caracterizado. Błachowicz, a través del orden y sabedor de que el tiempo jugaba a su favor, sofocó las aspiraciones del campeón del peso medio.

Los jueces vieron ganador a Błachowicz, que hace su primera defensa exitosa del título del peso semicompleto, suma 5 victoria consecutivas y deja un récord de 28 victorias y 8 derrotas. No pudo ser para Adesanya, que subió de categoría para tratar de convertirse en el quinto campeón simultáneo en dos divisiones de la historia de la UFC.

Sancho Lladós Sanginés