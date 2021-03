Birmania.- Cientos de miles de birmanos protagonizan este domingo las marchas más numerosas contra el golpe de Estado

Activistas denuncian el asesinato bajo tortura de un responsable local de la Liga Nacional para la Democracia



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Cientos de miles de birmanos protagonizan este domingo una serie de marchas por todo el país contra el golpe de Estado de febrero y que, según los testigos, se tratarían de las más numerosas vistas desde el inicio de las protestas.



Los manifestantes se han concentrado en la capital financiera del país, Rangún, y en núcleos económicos como Mandalay, así como en decenas de otras poblaciones, para recordar a los fallecidos en las protestas y exigir la liberación inmediata de los presos políticos, comenzando por la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi.



Mandalay ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en las últimas horas. El portal de noticias Myanmar Now, que cita a testigos de los incidentes, ha informado de un número todavía indeterminado de heridos y otras 70 personas detenidas.



"Aunque nos apunten con armas debemos seguir expresando nuestro descontento", gritó uno de los manifestantes de Mandalay ante la multitud que le acompañaba y bajo la atenta mirada del despliegue policial, tras una noche de nuevas redadas contra activistas de oposición y miembros del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia.



De hecho, en las últimas horas se ha informado de la muerte de un responsable local del partido en Rangún, identificado como Khin Maung Latt, según informa el portal de noticias Myanmar Now.



Este domingo por la mañana, su familia fue informada de que murió después de "desmayarse", solo para acabar recuperando su cuerpo, empapado de sangre, del hospital militar de Mingaladon. El portavoz de la Sociedad de Antiguos Presos Políticos, U Tun Ky, ha denunciado que la víctima fue "torturada hasta la muerte", según recoge el diario 'The Irrawaddy'.



Mientras, residentes de Rangún han informado a la agencia de noticias DPA de varios disparos en la ciudad durante la noche, que ha registrado al menos tres detenciones. "Nuestra línea de protesta era bastante sólida pero la han destruido la pasada noche, a tiros, y entre amenazas a la gente", ha declarado a DPA uno de los residentes del distrito de Sanchaung.



Naciones Unidas estima que en torno a 50 personas han muerto desde el golpe de Estado del 1 de febrero y, según la última actualización del balance de presos que hace la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Birmania, 1.215 personas continúan detenidas, mientras que 1.522 han sido arrestadas o se han presentado cargos contra ellas.