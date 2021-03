Así fue la entrevista más reveladora de Lady Di

MADRID, 7 (CHANCE)



De todos es sabido que la vida de Diana de Gales no fue un camino de rosas, de hecho la princesa siempre se mostró tan natural ante las cámaras que en todo momento sabíamos cómo se sentía la mujer que acaparaba el foco mediático en todo el mundo. El 20 de noviembre del año 1995 supuso un antes y un después en su matrimonio con el Príncipe Carlos ya que, entre otras cosas, fue la primera vez que nuestra protagonista confirmó abiertamente las infidelidades de su marido.



Una entrevista de Lady Di con Martin Bashir revolucionaba el panorama mediático tras sus importantes declaraciones, aquí todas ellas:



"Creo que, como cualquier matrimonio, especialmente cuando has tenido padres divorciados como yo, quieres esforzarte aún más para que funcione y no volver a caer en un patrón que ya has visto suceder en tu propia familia" aseguraba Lady Di cuando la prenguntaba por las expectativas que tenía ella de su vida matrimonial. De hecho, confesó querer por encima de todo que esa unión funcionase: "Quería desesperadamente que funcionara, amaba mucho a mi esposo y deseaba compartir todo con él. Pensé que formábamos un muy buen equipo".



En cuanto a cómo gestionó la fama, Diana desvelaba que: "Bueno, me tomó mucho tiempo entender por qué la gente estaba tan interesada en mí, pero asumí que era porque mi esposo había hecho un trabajo maravilloso antes de nuestro matrimonio y nuestra relación". Pero lo cierto es que Lady Di se dio cuenta muy pronto de que se había transformado en un personaje público que causaba un interés mediático bestial: "Luego, pasan los años y te ves a ti misma como un buen producto que se encuentra en una estantería y se vende bien. Y la gente gana mucho dinero contigo".



En dicha entrevista, Diana aseguraba que nadie habló con ella sobre cómo actuar como princesa, algo que le llamó mucho la atención: "No, nadie me sentó con un pedazo de papel y dijo: "Esto es lo que se espera de ti". Pero, de nuevo, tengo la suerte de haber encontrado mi lugar y soy muy consciente de ello, y me encanta estar con la gente".



Siempre se ha hablado de ella como una de las primeras personas de Casa Real que no le importaba cuándo y dónde, se mostraba natural y hablaba de sus problemas abiertamente: "Bueno, tal vez fui la primera persona en esta familia que tuvo una depresión o que lloró de manera abierta. Y obviamente eso fue desalentador, porque si nunca lo has visto antes, ¿cómo lo apoyas?".



En sus declaraciones, habló por primera vez de la bulimia que había sufrido: "Tuve bulimia durante varios años. Y eso es como una enfermedad secreta. Te la infringes a ti misma porque tu autoestima está en un punto bajo, y no crees que seas digna o valiosa. Te llenas el estómago cuatro o cinco veces al día, algunos lo hacen más, y te da una sensación de confort. Es como tener un par de brazos a tu alrededor, pero es temporal. Luego te sientes mal por la hinchazón de tu estómago y lo vuelves a sacar. Y es un patrón repetitivo muy destructivo para uno mismo".



Sobre su matrimonio, Lady Di fue muy clara: "La situación en la que mi esposo y yo tuvimos que mantener todo junto porque no queríamos decepcionar a la gente. Pero había mucha ansiedad entre nuestras cuatro paredes" y concluyó: "Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado".