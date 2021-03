AS Roma vence 1-0 a Génova en el Olimpico Di Roma

Roma ganó 1-0 contra Génova durante el encuentro celebrado este domingo en el Olimpico Di Roma. AS Roma llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar fuera de casa por un marcador de 2-1 a Fiorentina. Por parte del equipo visitante, Génova no pasó de las tablas con un marcador de 1-1 ante Sampdoria. Con esta derrota el equipo rojiazul se situó en decimotercera posición tras la finalización del partido, mientras que AS Roma es cuarta.

El partido comenzó de modo inmejorable para el conjunto local, que estrenó el luminoso a través de un gol de Gianluca Mancini a los 24 minutos. Con este 1-0 finalizó la primera mitad del partido.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 1-0.

El entrenador de Roma dio entrada a Henrikh Mkhitaryan, Gonzalo Villar, Carles Pérez, Leonardo Spinazzola y Federico Fazio por Stephan El Shaarawy, Amadou Diawara, Pedro, Bruno Peres y Borja Mayoral, mientras que Génova dio luz verde a Eldor Shomurodov, Francesco Cassata, Gianluca Scamacca y Filippo Melegoni, que entraron en sustitución de Marko Pjaca, Paolo Ghiglione, Kevin Strootman y Miha Zajc.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Gianluca Mancini por parte de Roma y a Andrea Masiello, Mattia Destro, Kevin Strootman y Domenico Criscito por parte del equipo rojiazul.

Tras ganar el partido, AS Roma se ubicó con 50 puntos, ocupando una plaza de acceso a Champions League, en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el encuentro, mientras que Génova se situó en decimotercer puesto con 27 puntos.

La próxima jornada AS Roma se medirá con Parma, mientras que el conjunto rojiazul disputará su partido frente a Udinese.