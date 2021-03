Ana María Ruiz luce uno de los peinados más favorecedores de los Goya 2021

07/03/2021 ANA MARÍA RUIZ, ENFERMERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD @MIGUELANGELFERNANDEZPHOTO



MADRID, 7 (CHANCE)



Hay discursos que calan en nuestro alma y nos proporcionan una emoción intensa. Eso es lo que nos ocurrió anoche con Ana María Ruiz, enfermera del SUMMA 112 y creadora de la biblioteca 'Resistiré' en el hospital de campaña de Ifema en los meses más duros para todos los ciudadanos por la pandemia.



Ha sido una de las claras protagonistas de la noche de los Premios Goya 2021, recordando a todos los fallecidos por esta enfermedad y pidiendo a la sociedad que se deje cuidar por los profesionales de la salud que se están dejando la piel cada día. Éstas han sido algunas de sus menciones en el discurso tan emotivo que ha dado:



"Hoy es la noche del séptimo arte, uno de los grandes cuidadores del prójimo y que ofrece cuidado y consuelo del espectador. Déjense cuidar"



"Quiero tener una mención especial a los sanitarios que han fallecido por salvar la vida de otros"



"Y a todas las víctimas de esta pandemia en todas sus formas, ya sea por deceso, enfermedad, crisis o desolación. Nuestros pacientes reciben cuidados y atención porque la cura no siempre es posible, pero sí la compañía y el consuelo. Eso suele tener un poder especial cuando proviene de la cultura".



Como no podía ser de otra manera, Ana María Ruiz apareció radiante en la gala de los Goya 2021 y es que optó por un recogido lateral de ondas marcadas para el que se utilizó espuma de volumen y laca vegetal de Style.



Las mujeres optaron por recogidos sofisticados y cómodos que destaquen la elegancia de los vestidos. Los hombres han apostado por looks atrevidos con tupes, con un plus de volumen y engominados, muy moda. La enfermera confió en Lorena Morlote y René Furterer para la gran noche del cine español, pero no fue la única, ya que María Barranco, José Coronado, Gracia Querejeta, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Leonardo Sbaraglia, Carlos Latre, Antonio de la Torre o Brais Efe también.