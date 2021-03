AMP.- Fútbol.- Más de 28.000 votos presenciales y el voto por correo superan la participación de 2015

07/03/2021 Socios y socias del FC Barcelona en los aledaños del Camp Nou durante la jornada electoral del domingo 7 de marzo de 2021, de la que saldrá el nuevo presidente DEPORTES DANI AZNAR/FCB



A las 17.00 horas, 28.093 socios han votado presencialmente



Sumado el voto por correo, son 48.756 votos y el 44,20 por ciento del censo



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



Un total de 48.756 socios y socias han votado ya de forma presencial en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, pasado ya el ecuador de una jornada electoral que terminará a las 21.00 horas, con un 44,20 por ciento del censo electoral que ya ha ejercido su derecho a voto, superando en estos momentos la participación de los últimos comicios de 2015.



A las 17.00 horas, eran 28.093 los socios que habían votado, el 25,47 por ciento del censo electoral (110.290 socios llamados a las urnas). Una vez sumados los 20.663 votos por correo, la cifra de participación asciende a 48.756 votos, el 44,20 por ciento del censo.



Unas cifras superiores ya a las de los últimos comicios, de julio de 2015. Entonces, un total de 47.275 socios y socias votaron, el 43,12 por ciento del censo del momento. Esta vez, el porcentaje de participación y el número de votos ya es mayor. Eso sí, lejos aún del récord de participación que fueron las elecciones de 2010, con 57.088 votos.



En la primera parte de la jornada de votación, pasaron por el Camp Nou los capitanes del primer equipo de fútbol; Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, además de Jordi Alba y Riqui Puig.



También pasaron ya por el Camp Nou a ejercer su derecho a voto el entrenador del Juvenil A de fútbol, Sergi Milà, así como el técnico del Barça B, Xavier Garcia Pimienta, y uno de sus jugadores como Roger Riera.



A nivel institucional, ha votado ya el expresidente Josep Maria Bartomeu, cuya dimisión junto a la de su Junta Directiva ha propiciado esta jornada electoral. Y, además, está en el foco de mira por su detención, el lunes pasado, por el 'Barça Gate' junto a otros altos cargos del club. También han votado los expresidentes Sandro Rosell y Enric Reyna.



Luis Enrique Martínez, exjugador, exentrenador (autor del triplete de 2015) y ahora seleccionador español, aseguró que votar es una oportunidad de "elegir al 'presi' del Barça". "Espero que el que elijan los socios sea el mejor para el club. Todo es extraño en estos tiempos, lo que hemos demostrado es la capacidad para adaptarnos. Nos prepararemos, intentaremos ver el lado positivo de las cosas", valoró a los medios del club.



Otro ilustre capitán, como Carles Puyol, aseguró que el equipo "está creciendo" con muchos jugadores jóvenes que lo están haciendo bien. "Hay que darles confianza y dejarles trabajar. El resultado de la ida en 'Champions' lo pone todo muy difícil, pero el Barça tiene que competir hasta el final. Y si se puede remontar, que está muy complicado, bien. Y, si no, centrarse en LaLiga y en la Copa", apeló.



Alex Abrines, jugador del Barça de baloncesto, votó y habló para Barça TV. "Es importante para todo culé que sea socio venir a votar, y más con la crisis de la COVID, hay que elegir a un nuevo líder. Hay muchísima gente aquí, me ha costado llegar y vivo al lado. Dice mucho de las expectativas, la gente tiene ganas de votar a y ver quién sale ganador", manifestó. También votó el jugador de hockey patines Sergi Panadero.



Se personó el expresidente de la Generalitat Artur Mas. "Son las elecciones más complicadas, por la mascarilla y pandemia pero por la situación del club. Pero intento no quedarme solo con las cosas malas, y con la nueva Junta y el esfuerzo de todos en el club, espero que todo esto tenga salida", valoró a Barça TV.



A las 9.00 horas se abrieron las seis sedes electorales en esta jornada democrática en el FC Barcelona, para elegir al nuevo presidente y Junta Directiva del club, con poca afluencia, escasas colas y mucho orden en una jornada marcada por las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



Un total de 123 mesas de votación repartidas por el territorio --111 en Barcelona, 5 en Girona, 3 en Tarragona, 2 en Lleida, 1 en Tortosa y 1 en Andorra-- empezaron a recibir socios y socias a partir de las 9.00 horas, siguiendo los horarios recomendados por el club para espaciar las votaciones.



Entre los primeros en votar estuvieron los tres candidatos a la presidencia. Citados por el club, el primero fue Joan Laporta a las 9.58 horas, el segundo fue Toni Freixa, a las 10.45 horas, y el último de ellos Víctor Font, votó a las 11.27 horas.