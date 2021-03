AMP.- Fútbol.- Laporta: "El socio me pide que vuelva y regrese la ilusión por ganar"

07/03/2021 El candidato Joan Laporta, votando en la jornada de elecciones presidenciales del FC Barcelona del domingo 7 de marzo DEPORTES GERMÁN PARGA/FCB



"He ido a votar y ha salido el sol, animo a todos a votar"



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha sido el primero de los tres aspirantes en votar en este domingo de jornada electoral, y ha asegurado que el sol ha salido a recibirle, tras unas primeras horas pasadas por agua en Barcelona, y anima a una alta participación.



"El socio me pide que vuelva, que ojalá se quede Messi, que volvamos a ganar 'Champions'. La gente está animada, podemos generar una ilusión en el barcelonismo que es necesaria para ganar. Todo será fruto del trabajo y de que no nos den miedo los retos", explicó en Barça TV, en declaraciones recogidas por Europa Press.



Laporta aseguró estar "contento y muy tranquilo". "Quiero disfrutar de esta jornada electora, quiero que nos lo pasemos bien. El voto es la esencia de la democracia y vemos que están viniendo muchos socios a votar, además de los que lo hicieron por correo. Estamos muy contentos", se sinceró.



"Hemos hecho el mejor trabajo posible, trabajo hecho. Ahora que los socios elijan. Lo importante es que hemos tenido cero errores y cero rectificaciones en campaña, a diferencia de otras candidaturas. No es fácil ser quien más firmas tiene y mantener el nivel", comentó sobre su campaña electoral.



Además, celebró el gesto de varios futbolistas, en concreto el de Leo Messi, de ir a votar. "Que los jugadores vengan a participar en un día como hoy, dice mucho del club y dice que somos más que un club. Veo además que hay más participación de la prevista, y ver a Messi votando con su hijo es una maravilla. Con esa humildad que tiene siempre Leo", apuntó.



Horas antes, nada más votar, aseguró que el sol le acompañó en esta jornada. "He salido a votar y ha salido el sol. Animo a todos los socios y socias a que vengan, que participen. Una alta participación siempre es mejor porque demuestra que el club está vivo y funciona democráticamente", expresó entonces.



Laporta, que ejerció su derecho a voto a las 9.58 horas, dos minutos antes de la hora prevista, en la Mesa 17 del Camp Nou --la misma en la que votarán Freixa (10.45) y Font (11.15)--, recordó que ya han votado más de 20.000 socios por correo, una "muestra de interés para que haya nuevo presidente y Junta en el club".



"Sobre todo, gracias a los socios y socias que vienen a participar, en esta jornada de las elecciones más importantes en la historia del Barça. Lo que hace que el Barça sea más que un club es esta participación, deseamos todos y yo también que haya una alta participación", expresó.



Y es que desea que sea una jornada de la democracia en el club. "Ciertamente lo que quiero es agradecer a todo el equipo de campaña que he tenido, voluntarios, también empleados del club, porque hacen posible estas elecciones", reiteró.



Además, se mostró encantado del triunfo del primer equipo de fútbol en Pamplona, este sábado, y de la actuación del de balonmano en la Copa del Rey. "Ayer tuvimos un buen resultado en El Sadar, en balonmano llegamos a la final de Copa, a ver si la podemos ver. Fue una buena jornada, preámbulo de esta gran jornada de hoy de las elecciones del Barça", expresó.