Amanda Nunes no da opción a Anderson y la somete en el primer asalto.

La luchadora brasileña Amanda Nunes. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- La brasileña Amanda Nunes venció este domingo por sometimiento a la australiana Megan Anderson y retuvo el cinturón del peso gallo femenino en el UFC259 disputado en Las Vegas, Estados Unidos.

Una buena derecha de Amanda Nunes al comienzo marcó la pelea y dejó tocada a la retadora. Anderson absorbió el castigo como pudo y firmó su derrota con un intento de derribo fallido.

La brasileña se llevo la batalla a ras de lona. No dejó opción a su rival y con una llave de brazo sometió a la australiana. ‘La Leona’ no necesitó ni siquiera un asalto completo para materializar su superioridad. Nunes, madre recientemente, logra su séptima defensa exitosa del título mundial y pone de manifiesto, nuevamente, su nivel frente al del resto de contendientes.

La doble campeona del peso gallo y del peso pluma suma 12 victorias seguidas. De los 82 campeones que ha tenido la UFC hasta el momento, Nunes ostenta el honor de ser una de los cuatro peleadores capaces de serlo simultáneamente en dos divisiones, siendo la única en conseguir tal logro en categoría femenina.

En la misma velada el estadounidense Aljamain Sterling se proclamó campeón del título del peso gallo tras la descalificación del ruso Petr Yan en el UFC259 disputado en Las Vegas, Estados Unidos.

‘The Funk Master’ se proclamó campeón entre lágrimas. Una rodilla legal de Yan, tras el aviso del árbitro de que su rival no se encontraba en disposición de continuar, dejó a todos con un sabor amargo.

Sterling se mostró muy proactivo, trabajando las patadas y con mucha movilidad en los primeros compases. El alcance del estadounidense y su guardia zurda promovieron un gran volumen de golpes sobre el campeón.

Pese a la igualdad, Yan hizo valer su oficio y, sabedor de su poder, esperó su momento para conectar una potente derecha que derribó a su rival para cerrar el primer asalto. Gran variedad de recursos por parte del retador y mucha efectividad en el golpeo de Yan. El ruso se mostró seguro en el agarre y sofocó los intentos de derribo de Sterling, quien se mostró algo más frustrado según se desarrollaba la pelea.

El retador pagó el ritmo que planteó toda la pelea. Yan fue de menos a más e hizo palpable su solidez, pero una rodilla al rostro de Sterling desató la polémica. Tras la valoración de la salud del estadounidense se paró la pelea y se descalificó al ruso.

El colegiado advirtió a Yan de que el rival estaba caído y por tanto perdió el cetro del peso gallo. Victoria amarga. Sterling dejó el titulo en el suelo del octágono entre lágrimas. Se convierte en el primer campeón de la UFC que gana el oro de esta forma.

Sancho Lladós Sanginés