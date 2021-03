Four large explosions hit Equatorial Guinea city of Bata, say sources

Start: 07 Mar 2021 18:00 GMT

End: 07 Mar 2021 18:03 GMT

BATA, EQUATORIAL GUINEA - Four large explosions hit Equatorial Guinea city of Bata, say sources

Restrictions:

BROADCAST: NO USE EQUATORIAL GUINEA

DIGITAL: NO USE EQUATORIAL GUINEA

Source: TVGE

Aspect Ratio: 16:9

Location:

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com