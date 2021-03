Víctor Font: La imperturbabilidad que rompió Joan Laporta

Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta y Victor Font (d). EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 6 mar (EFE).- Ni la aparición repentina de un león parecía capaz de perturbar la tranquilidad pública de Víctor Font (Granollers, 1972) hasta que en noviembre hizo acto de presencia Joan Laporta en la carrera electoral azulgrana y empezó a buscar el combate con el expresidente con la intención de arañarle su condición de favorito.

Para Font, Laporta simplemente es el recuerdo de un bonito pasado y según ha ido repitiendo, también en anuncios publicitarios, con la nostalgia no se construye el futuro.

El hablar de Font es pausado y monótono; sus formas, impecables desde el punto de vista del protocolo; su vestimenta, de ejecutivo; su imagen, cuidada al milímetro.

Pero la falta de carisma es uno de los aspectos negativos de Font que más destacan en privado algunos periodistas que llevan tiempo siguiendo sus pasos. El fútbol no es una empresa y la parte emocional e intangible es esencial, dicen.

Para llegar a interpelar a la mayoría de los socios azulgranas hay que descender de los despachos al barro, añaden, y a Font esto no se le ha demasiado bien durante la extensa campaña.

Font presentó oficialmente su precandidatura 'Sí al Futur' el 31 de enero de 2019 en el Auditori AXA de Barcelona. Por goleada fue el que dio antes el pistoletazo de salida de los nueve precandidatos que empezaron esta aventura hacia el trono azulgrana.

Su obsesión desde entonces ha sido llegar al votante que no lo conoce, sobre todo el que no frecuenta las redes sociales. De hecho, durante la parte final de la campaña no ha cesado de repetir que hay 35.000 socios indecisos, dato que obtuvo de una encuesta contratada por su candidatura.

La acción más arriesgada del precandidato durante los últimos tiempos fue formar parte del voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva. La apuesta le salió muy bien porque el proceso logró la dimisión, pero su imagen habría podido quedar dañada en caso de fracaso.

De todas formas, Font no se expuso a la hora de hacerse fotos y fue Albert Roura, su jefe de comunicación, quien acudió a la recogida y a la entrega de las firmas en las oficinas del Barça.

La participación del precandidato durante el voto de censura se restringió a algunas entrevistas con los medios de comunicación y a su presencia en la sede de la Avinguda Diagonal de Delta Partners, la empresa consultora que él mismo fundó, uno de los principales puntos de recogida de firmas.

Allí, mientras su popularidad subía enteros, Font saludaba a los socios que formaron largas colas en las escaleras.

Hay cuatro conceptos que han acompañado al de Granollers desde hace tiempo: Xavi Hernández (quien aparece como director general en el organigrama deportivo), el voto electrónico, la intención de fichar al central del Manchester City Éric Garcia en el mercado invernal y la cuenta del tiempo que lleva trabajando en el proyecto para el Barça. Van siete años.

Con el exjugador del Barça, más allá de un trabajo conjunto para crear el proyecto futbolístico futuro del club, comparte según el portal Empresia el cargo de consejero en Optima Sports Systems, una empresa dedicada al 'big data' en los deportes.

Pero Xavi, igual que Jordi Cruyff (aparece en el organigrama como director deportivo), ha preferido mantenerse al margen de la campaña electoral, hecho que ha servido para que los otros dos candidatos, Joan Laporta y Toni Freixa, avivaran el fuego argumentando que Font estaba engañando al socio.

Tampoco triunfó su idea de implementar el voto electrónico ya en estas elecciones, ni con una pandemia mundial de por medio, ni su propósito de fichar a Éric García en enero a pesar de negociar él mismo el traspaso con el Manchester City.

El área económica de su candidatura es digna de una empresa de Silicon Valley: Luís de Val, fundador de YouPlanet; José Manuel Villanueva, cofundador de Privalia; Óscar Pierre Miquel, fundador y director general de Glovo o Manel Sarasa, cofundador y director general de Wine is Social, son algunos de los integrantes.

Pero la mano derecha de Font si gana las elecciones del domingo será Antoni Bassas, periodista y accionista fundador del 'Diari Ara', faceta que comparten.