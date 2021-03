Veteranos y oposición de Armenia defienden al jefe militar en pugna con el primer ministro

EFE/EPA/NAREK ALEKSANYAN

Moscú, 6 mar (EFE).- Veteranos y reservistas del Ejército armenio y la oposición política celebraron hoy sendas manifestaciones en Ereván para apoyar al jefe del Estado mayor del Ejército, el general Onik Gasparián, cuya renuncia exige el primer ministro, Nikol Pashinián, y pedir la dimisión de este como condición para celebrar elecciones anticipadas.

Varios cientos de veteranos se reunieron delante del ministerio de Defensa en Ereván para demostrar su apoyo a Gasparián, que, junto con otros cuarenta altos cargos militares exigió a finales de febrero la renuncia de Pashinián, en lo que éste calificó de intento de golpe de Estado.

La inusitada exigencia de la cúpula militar se produjo después que el primer ministro destituyera al "número dos" del Estado Mayor, el general Tigrán Jachatrián, por hacer un comentario burlón sobre unas declaraciones de Pashinián en las que este dejó por los suelos la eficacia de los misiles balísticos rusos Iskander.

Desde entonces en Armenia hay una pugna entre el Ejército y el primer ministro y entre éste y el presidente del país, Armén Sarkisián, que se ha negado ya en dos ocasiones a firmar el decreto con el cese de Gasparián presentado por Pashinián.

Según la Presidencia, el decreto "contradice la Constitución".

La legislación armenia establece que, en caso de que el presidente se niegue a firmar en dos ocasiones la destitución de un jefe militar, el decreto del primer ministro entra en vigor.

LA LLAVE LA TIENE EL CONSTITUCIONAL

El presidente de la Cámara de Abogados de Armenia, Ara Zohrabián, señaló en la manifestación que Sarkisián aún tiene hasta el día 9 para acudir al Tribunal Constitucional.

Según la agencia Armenpress, Sarkisián acudirá al Tribunal Constitucional, pero no para verificar la legalidad del decreto, sino la constitucionalidad de la Ley sobre el Servicio Militar y el Estatus del Militar de 2017.

"Si no firma el decreto (de Pashinián) es lo mismo que si lo hiciera, porque será considerado válido. Si no acude al Tribunal Constitucional, el presidente optará por que esta cuestión se resuelva en la calle, de manera inconstitucional", advirtió Zohrabián, un exmilitar, según el portal armenio News.am.

Indicó que exigirán una reunión con el presidente hoy mismo tras unirse a la manifestación de la oposición en la avenida Bagramián, delante del Parlamento, y si Sarkisián se niega a recibirlos marcharán hacia su residencia, que se encuentra cerca.

REUNIÓN EL DOMINGO

Ishján Sagatelián, uno de los dirigentes del partido nacionalista Dashnaktsutiun, afirmó más tarde que Sarkisián pretende recibir mañana a la oposición agrupada en el Movimiento para la Salvación de la Patria (MSP) para abordar la destitución de Gasparián.

El primer ministro ha propuesto una reforma constitucional para octubre para pasar a una república semipresidencial y elecciones parlamentarias anticipadas este año si la oposición acepta esta vía para salir de la crisis en la que se encuentra el país desde que fue derrotado en 2020 por Azerbaiyán en la guerra por el enclave de Nagorno Karabaj, situado en territorio azerbaiyano pero poblado por armenios.

No obstante, la oposición reiteró hoy ante varios centenares de seguidores su exigencia de que primero el mandatario debe dimitir.

El líder del partido Patria, Artur Vanetsián, afirmó que la agenda de la oposición no ha cambiado y que siguen exigiendo la dimisión de Pashinián, la formación de un Gobierno interino y después elecciones parlamentarias anticipadas.

"La gente debe decidir quién debe estar en el poder en Armenia a través de la libre expresión de su voluntad. Nikol Pashinián ha demostrado que no es capaz de ser primer ministro y no podrá garantizar elecciones justas", sostuvo, según News.am.

Sagatelián aseguró a su vez desde la tribuna que, si el primer ministro insiste el lunes en la destitución del jefe militar, entonces la oposición convocaría de nuevo protestas para el martes. EFE

cae/fpa

(foto)