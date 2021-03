Venezuela.- Arreaza carga de nuevo contra España por la "agresión" que supuso la visita de González Laya a la frontera de Venezuela

10/07/2019 Jorge Arreaza SUDAMÉRICA VENEZUELA POLÍTICA TWITTER



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha criticado de nuevo la visita de la ministra de Asuntos Exteriores española a la frontera entre Colombia y Venezuela por considerarla una "agresión".



"La señora ministra española puede visitar el país que ella quiere, puede ir a Colombia. Lo que nosotros hemos objetado y el presidente (Nicolás Maduro) ha criticado ha sido la visita de ella a Cúcuta con la canciller de Colombia (Claudia Blum) que nos ha agredido hasta más no poder, para meter a Venezuela en una visita que no tenía nada que ver con Venezuela", ha afirmado Arreaza en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik.



"Fue una visita innecesaria a Cúcuta que está direccionada políticamente contra Venezuela, y efectivamente estamos en proceso de revisión" de las relaciones con Madrid, ha explicado Arreaza.



El jefe de la Diplomacia venezolana ha recordado que España "da refugio a un terrorista como Leopoldo López", en referencia al dirigente opositor primero acogido en la Embajada española en Caracas y ahora residente en Madrid.



"Promueven sanciones contra Venezuela desde la Unión Europea (...). Luego hacen este tipo de gestos como a Cúcuta, absolutamente innecesaria, que representa una ofensa a Venezuela, así que sería bueno que la ministra española tuviera un poco de coherencia entre lo que dice querer y lo que hace en la práctica", ha apuntado Arreaza.



Así, sobre las sanciones impuestas por la UE ha advertido que buscan afectar el acceso de Venezuela a la financiación internacional. "Van dirigidas contra la democracia venezolana, la institucionalidad venezolana. Eso daña el prestigio, o pretende dañar el prestigio de Venezuela, pretende negarle a Venezuela acceso al financiamiento internacional", ha señalado.



SANCIONES DE EEUU



Por otra parte, Arreaza ha afirmado que el Gobierno de Estados Unidos ha ampliado la vigencia del decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual contra su territorio para continuar imponiendo "medidas coercitivas" y "limitar las capacidades de producción" de Venezuela.



"Venezuela no representa una amenaza para ningún pueblo en el mundo. Eso es una absoluta falacia ideologizada desde el año 2015 contra Venezuela y lo que significa esto para nuestro país es que la élite dominante en Estados Unidos (...) busca seguir limitando las capacidades de la producción en Venezuela, las capacidades para la importación de medicamentos, de comida y seguir generando daño y sufrimiento en Venezuela", ha añadido.



El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó el pasado miércoles la prórroga del decreto por el que se declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad de su país. El decreto fue firmado por primera vez por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2015 y desde ese entonces se ha renovado cada año.



Además, Arreaza ha afirmado que "no espera nada" de la nueva Administración estadounidense después de la conversación telefónica que mantuvieron el secretario de Estado, Antony Blinken, y el opositor Juan Guaidó. "Nosotros saldremos adelante independientemente de lo que hagan o no hagan en Washington sobre Venezuela", ha subrayado.