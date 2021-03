Tenis.-Kvitova deja a Muguruza sin título en Doha

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La tenista española Garbiñe Muguruza ha caído este sábado en la final del torneo de Doha (Catar), de categoría WTA 500 y que se disputa sobre pista dura, donde no ha podido contrarrestar el empuje de la checa Petra Kvitova, número diez del mundo (6-2, 6-1).



De esta manera, la número 16 del ranking WTA sucumbe por segunda vez este año en una final, después de perder también la del Yarra Valley Classic de Melbourne (Australia), donde cayó ante la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty.



En la reedición de la final de 2018, Muguruza no pudo aprovechar las dos ocasiones de rotura de las gozó al inicio de la manga inaugural, y vio cómo Kvitova no dejaba pasar la oportunidad de ganar cuatro juegos consecutivos para adelantarse en el partido.



La tenista nacida en Caracas pudo resarcirse rompiendo el servicio de la checa en el primer juego del segundo set, pero fue el único despiste de la 'Top 10' mundial. Ganó los siguientes seis juegos, para, en su tercera pelota de partido, cerrar la contienda en poco más de una hora de juego.



De esta manera, Muguruza vuelve a caer en la final del certamen asiático ante Kvitova, su verdugo también en la edición del año 2018 (3-6, 6-3, 6-4) y que amplía su balance a 5-1 ante la española.