R.Unido.- Reino Unido planea recortar la ayuda económica a países en guerra

LONDRES, 6 (DPA/EP)



Reino Unido ha planeado recortar la ayuda monetaria a algunos de los países que se encuentran en guerra, según un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores británico filtrado por el portal openDemocracy.



Entre estos países se encuentran Siria, Libia, Somalia y Sudán del Sur a los que se reduciría, respectivamente, en un 67 por ciento, un 63 por ciento, un 60 por ciento y un 59 por ciento.



Ante esta información, los laboristas han afirmado que los recortes "causarían una devastación" entre las personas más vulnerables del mundo.



La portavoz de Desarollo Internacional británica, Preet Kaur Gill, ha dicho que "este documento es un recordatorio devastador del impacto en el mundo real de la decisión política del Gobierno de abandonar su compromiso sobre la ayuda a las personas más vulnerables del mundo".



"Los recortes en el apoyo a los países que se encuentran en medio de múltiples crisis humanitarias causarían una devastación, lo que llevaría a algunas de las personas más vulnerables del mundo a morir de hambre, a colapsar los sistemas de salud y a eliminar el acceso al agua potable", ha añadido Gill.



Asimismo, ha manifestado que "recortes tan crueles como este señalan una retirada de la escena mundial de Reino Unido y nos harán a todos menos seguros". Gill ha considerado que "esto no es un Reino Unido global" y ha concluido que con esta política "la gente morirá".



Por otro lado, un portavoz del Gobierno británico ha comentado que aún no se habían tomado las decisiones sobre los programas de ayuda individuales. "El impacto sísmico de la pandemia en la economía del Reino Unido nos ha obligado a tomar decisiones difíciles pero necesarias, incluyendo la reducción temporal de la cantidad total que gastamos en ayuda", ha declarado este portavoz.



"Seguimos siendo un donante de ayuda líder en el mundo y gastaremos más de 10.000 millones de libras este año para luchar contra la pobreza, abordar el cambio climático y mejorar la salud mundial", ha mencionado el portavoz.



Los daños económicos causados por la pandemia han llevado al Gobierno de Boris Johnson a archivar su compromiso manifiesto de destinar el 0,7 por ciento de la renta nacional a la ayuda exterior, reduciéndolo al 0,5 por ciento.



Los documentos obtenidos por openDemocracy sugieren que el programa total de ayuda humanitaria bilateral se reducirá de 1.500 millones a 900 millones de libras, según ha informado 'The Times'.



La filtración se ha producido cuando más de un centenar de organizaciones benéficas británicas han condenado la decisión del Gobierno de recortar la ayuda a Yemen.



Reino Unido ha prometido al menos 87 millones de libras en ayuda, frente a la promesa de 160 millones en 2020 y 200 millones en 2019.