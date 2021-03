Presidente México justifica blindaje a Palacio Nacional previo manifestaciones día de la mujer

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el sábado que el blindaje con vallas de Palacio Nacional previo a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer el lunes fue para evitar que provocadores "vandalicen" el emblemático edificio y proteger a las propias participantes en marchas.

La decisión del Gobierno de rodear con enormes vallas metálicas de tres metros de alto el Palacio Nacional, sede del Gobierno, y otros importantes edificios históricos de la capital ha sido duramente criticado por feministas y en redes sociales, cuestionando si el mandatario tiene miedo a las mujeres.

"Que no se confunda, no es miedo (....) Es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo pero no soy cobarde", dijo López Obrador en un evento en el estado Yucatán, en el sur del país. "Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación", añadió.

López Obrador, conocido como AMLO, dijo que hay gente que se infiltra en las manifestaciones solo para causar daño y lo que se busca es evitar que haya heridos tanto por parte de fuerzas de seguridad como de mujeres que salgan a manifestarse.

Con frecuencia, movilizaciones de protesta de grupos feministas en México, donde diariamente nueve mujeres son asesinadas, según cifras oficiales, culminan con pintas de edificios, incendios de vehículos y agresiones a policías, lo que ha sido criticado por las autoridades.

Grupos feministas dice que con esta postura, el Gobierno muestra su ceguera sobre el problema de fondo, que es la violencia cotidiana que sufren las mujeres en el país y lo menos relevante son las pintas a los monumentos históricos.

"Tenemos que evitar las provocaciones, la gente que nada más quiere causar daños. Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo?", dijo AMLO.

La marcha se unirá a otros movimientos previstos alrededor del mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ocurre en momentos en que López Obrador enfrenta el enojo incluso dentro de su propio partido por su respaldo a un candidato a gobernador denunciado por violación, pero que no ha sido procesado. (Reporte de Adriana Barrera y Stefanie Eschenbacher)