Pakistán.- El primer ministro de Pakistán se somete este sábado a un nuevo voto de confianza en el Parlamento

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, se someterá este sábado a un nuevo voto de confianza ante la Asamblea Nacional del país, para el que necesitará un amplio respaldo después de que su partido perdiera un voto crucial en el Senado.



Se espera que la sesión comience a las 12.15, hora local (08.15 en España) y tenga una agenda de un solo punto: el voto sobre el primer ministro, según la Secretaría de la Asamblea Nacional.



"Hemos decidido que el primer ministro Jan se someta a un nuevo voto de confianza para ver dónde está cada diputado", ha asegurado el ministro de Exteriores, Shá Mahmoud Qureshi, en la capital, Islamabad, tras la derrota del candidato de Jan en una votación para elegir a un senador de un distrito de la capital, una de las dos cámaras parlamentarias del país.



El anterior primer ministro, Yusuf Raza, respaldado por la alianza opositora y sus 169 votos, se impuso al candidato de Jan, el actual ministro de Finanzas, Abdul Hafeez Sheij, que consiguió 164. Con esta derrota, el partido ya no tiene la mayoría en la cámara que tiene que elegir al primer ministro y deberá conseguir al menos 172 votos, la mitad de la cámara, para ganar el voto.



La votación se ha producido entre acusaciones de fraude cruzadas entre Gobierno y oposición por la compra de votos o la intimidación a los diputados.



Jan llegó al poder en 2018 tras unas elecciones en las que hubo alegaciones de que los militares del país le habían apoyado. Los generales paquistaníes han dirigido el país desde hace décadas y son acusados de manipular las elecciones de gobiernos civiles para bloquear el camino a líderes demócratas.



Los días que han precedido a la votación se han visto caracterizados por encontronazos verbales entre el primer ministro y la oposición, aglutinada en el Movimiento Democrático de Pakistán (MDP), a quien el mandatario ha acusado de compra de votos en la derrota de su candidato.



"Si pierdo el voto de confianza, me sentaré felizmente en la bancada de la oposición", ha asegurado de todas maneras Jan, que según recoge la agencia estadounidense Bloomberg ha apuntado a que fueron sobornados unos quince miembros del Parlamento.



El MDP, por su parte, ha anunciado que no tiene intención de reconocer este voto, que en su opinión solo está reservado para momentos en los que el primer ministro parece perder la confianza del Legislativo y no para exhibiciones de fuerza, como entienden esta ocasión los críticos del mandatario.



De hecho, uno de los líderes del movimiento, incluido el también exprimer ministro Shahid Jaqan Abbasi, ha asegurado que el primer ministro no tenía el poder de optar por un voto de confianza, de acuerdo con la Constitución, durante una comparecencia en las inmediaciones del parlamento, donde partidarios y críticos del primer ministro han comenzado a aglutinarse.



No obstante y en caso de ser derrotado, el primer ministro tendría o que dimitir o disolver la Asamblea Nacional para convocar de nuevo elecciones, lo que significaría terminar su mandato dos años antes de lo que debería.