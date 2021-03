Mario Casas logra el Goya como mejor protagonista de 2021 por "No matarás"

Málaga, 6 mar (EFE).- El actor Mario Casas ha logrado el premio Goya al mejor actor protagonista por su papel de Dani en "No matarás", tercer largometraje del catalán David Victori, imponiéndose a las candidaturas de Javier Cámara, Ernesto Alterio y David Verdaguer.

Mario Casas, que ha aparecido con una cabeza de Iron Man hecha con piezas de Lego a modo de Goya, ha hecho un guiño en su agradecimiento a una de sus series más emblemáticas: "gracias a todos aquellos que alguna vez habéis estado a tres metros sobre el cielo".

Nacido en A Coruña en 1986, Mario Casas es uno de los actores españoles más populares, con 25 largometrajes y cinco series de televisión a sus espaldas, entre los que destacan la citada "3 metros sobre el cielo", "Palmeras en la nieve", "Los hombres de Paco", "El barco" o "Instinto".

Aunque su carrera ya supera los quince años y su nombre es sinónimo de éxito, es la primera vez que Casas logra un Goya gracias a su papel del contenido Dani en "No matarás", un joven encerrado en sí mismo que una noche conoce a Mila (Milena Smit), una chica extravagante y magnética que le arrastra a un final impredecible.

Actor de masas, sobre todo en sus primeros filmes destinados a un público más adolescente, en los últimos diez años Casas ha ido hilvanando películas dramáticas como "Contratiempo", "Adiós" o "El fotógrafo de Matthausen", y las últimas "Hogar", "El practicante" y esta "No matarás" que finalmente le ha dado el Goya.

Casas es también un ídolo en Latinoamérica desde su irrupción como Hache en "3 metros sobre el cielo" (2010), donde María Valverde interpretaba a Babi; repitieron en "Tengo ganas de ti" (2012), ambas de Fernando González Molina, que también contó con él para "Palmeras en la nieve", otro éxito de taquilla que le emparejó con Berta Vázquez.

Hace unas semanas, con motivo de su nominación, Casas confesó a Efe que desde sus primeras películas -apenas un niño- ha experimentado un crecimiento "vital y actoral", se ha "hecho mayor" y ahora se ve preparado para "dar a los personajes más matices".

Sin olvidar a algunos de sus personajes cómicos más queridos, como Adane de "Mi gran noche", o Antonio, en "Las brujas de Zugarramurdi", ambas con Álex de la Iglesia, un director que le ha permitido "volar y crear personajes que nada tienen que ver" con él.

Aunque ha confesado su deseo de seguir haciendo comedia, su próximo trabajo vuelve a ser un drama, "El inocente", de Oriol Paulo, con el que trabajó en "Contratiempo", donde comparte cartel con Jose Coronado.