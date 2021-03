Málaga.- Alejandro Sanz, ante su nominación al Goya: "A dos días del 8-M, sería de justicia poética que ganara Rozalén"

20/09/2020 El cantante Alejandro Sanz posa en el photocall de la película "El verano que vivimos" en el Festival de San Sebastián. En San Sebastián, País Vasco, (España), a 20 de septiembre de 2020. Esta 68ª edición del festival está marcada por la pandemia del covid-19, que ha obligado a tomar medidas especiales, reducir aforos y prescindir de espacios. CULTURA Raúl Terrel - Europa Press



El músico Alejandro Sanz, nominado a mejor canción original en los Premios Goya por su trabajo en la película 'El verano que vivimos', ha reconocido que a dos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer "sería de justicia poética" que el 'cabezón' se lo llevara Rozalén --también nominada--.



"Estoy convencido de que estamos a dos días del 8-M y, aunque todo está siendo muy diferente, sería de justicia poética que se lo llevara Rozalén. Es la clara favorita, pero vamos a disfrutar mucho de la gala", ha señalado el intérprete ante su primera nominación a los Goya.



"Hay nervios, claro. Mucha ilusión por algo que nunca había hecho y me siento como un niño frente a un escaparate de una juguetería", ha reconocido. Sanz vivirá esta gala telemática desde su casa con su pareja, en el estudio de grabación que tiene habilitado.



"Hemos comentado lo raro que es todo esto, lo de hacerlo desde casa. Me hubiera encantado que fuese presencial, pero las circunstancias son las que son. Vamos a intentar disfrutarlo y me he vestido para la ocasión", ha bromeado.