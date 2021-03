Los birmanos vuelven a desafiar a la junta militar en las calles

EFE/EPA/LYNN BO BO

Rangún (Birmania), 6 mar (EFE).- Los birmanos volvieron a salir a las calles este sábado para protestar contra el golpe de Estado a pesar de la represión, que ha dejado al menos 54 muertos, y la falta de respuesta por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

En Naipyidó, la capital, los manifestantes sostenían carteles en los que se leía "No aceptamos el golpe militar" con una imagen de armas rotas y pisaban las fotos tiradas al suelo del jefe golpista de la junta, Min Aung Hlaing.

Según el medio local Myanmar Now, las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos contra los asistentes a una protesta en Rangún, la antigua capital y la ciudad más poblada del país, mientras que también se organizaron marchas en Lashio, en el noroccidental estado de Shan.

Los manifestantes pacíficos se han marcado el objetivo de no permitir al Ejército controlar el país y desalojarlo del poder, mientras que en las redes sociales se ha convertido en viral la etiqueta #R2P, siglas de "responsabilidad de proteger".

Este principio de Naciones Unidas es un compromiso político global para evitar serias violaciones de los derechos humanos, como crímenes de guerra y lesa humanidad, con aplicación de medidas como sanciones.

El uso de la fuerza en este marco es prerrogativa del Consejo de Seguridad de la ONU, que ayer se reunió en Nueva York sin tomar ninguna decisión y que ha evitado condenar el golpe militar, principalmente por el poder de veto de China y Rusia.

La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, compareció ayer ante el Consejo y solicitó fortaleza y rapidez para "detener la violencia y restaurar las instituciones democráticas en Birmania".

La enviada de la ONU, quien aseguró que hasta el momento han muerto unos 50 "inocentes y manifestantes pacíficos", insistió en que hay informes confirmados de que muchas de estas muertes se han producido por armamento real, lo que se considera una violación de los derechos humanos.

"El uso de fuerza letal contra los manifestantes pacíficos contraviene claramente la ley internacional de los derechos humanos", dijo la enviada, cuyo discurso escrito fue difundido por la ONU.

En este sentido, agregó que hay vídeos grabados de francotiradores militares en sus posiciones apuntando a manifestantes desarmados, así como otros en los que se muestra cómo militares y policías disparan de manera indiscriminada a grupos de personas en distintas partes del país.

Desde el golpe militar del pasado 1 de febrero, al menos 1.522 personas han sido detenidas, de las que 1.215 continúan bajo arresto, incluidos políticos, activistas, periodistas y monjes, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

Entre los detenidos se encuentra la líder de facto depuesta, Aung San Suu Kyi, y varios miembros de su gabinete, quienes se encuentran en su mayoría incomunicados.

Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi, que ya ganó con amplia mayoría en 2015.