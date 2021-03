Listado de premios en la 35 edición de los Premios Goya

Despedida de Antonio Banderas y María Casado en la gala de los Premios Goya 2021 ©Ana Belén Fernández – Cortesía de la Academia de Cine. EFE

Málaga, 6 mar (EFE).- "Las niñas" de Pilar Palomero se ha alzado con el Goya a mejor película en la 35 edición de los Premios Goya del cine español, muy repartidos también con "Adú" y "Akelarre".

El siguiente es el listado de los Premios Goya entregados esta noche en Málaga:

MEJOR PELÍCULA:

- "Las niñas"

MEJOR DIRECCIÓN:

- Salvador Calvo, por "Adú"

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

- Mario Casas, por "No matarás"

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

- Patricia López Arnaiz, por "Ane"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

- Nathalie Poza, por "La boda de Rosa"

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

- Alberto San Juan, por "Sentimental".

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

- Pilar Palomero, por "Las niñas"

MEJOR GUION ORIGINAL:

- Pilar Palomero, por "Las niñas".

MEJOR GUION ADAPTADO:

- David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por "Ane"

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

- Jone Laspiur, por "Ane"

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

- Adam Nourou, por "Adú"

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

- Ana Parra y Luis Fernández Lago, por "Adú"

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

- Daniela Cajías, por "Las niñas"

MEJOR MONTAJE:

- Sergio Jiménez, por "El año del descubrimiento"

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

- Mikel Serrano, por "Akelarre"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

- Nerea Torrijos, por "Akelarre"

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por "Akelarre"

MEJOR SONIDO:

- Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García y Juan Ferro, Nicolas de Poulpiquet, por "Adú"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

- Mariano García Marty y Ana Rubio, por "Akelarre"

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

- Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi, por "Akelarre"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

- "Que no, que no" de Rozalén, por "La boda de Rosa"

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

-"La gallina Turuleca"

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

- "El año del descubrimiento", de Luis López Carrasco

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

- "El olvido que seremos" (Colombia)

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

- "El padre"

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

- "A la cara"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- "Biografía del cadáver de una mujer"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

- "Blue & Malone": "Casos imposibles".