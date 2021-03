Leve aumento de contagios en Portugal, y mínimo de fallecidos desde octubre

Calles vacías en el centro de Lisboa. EFE/Andrea Caballero/Archivo

Lisboa, 6 mar (EFE).- Portugal registra este sábado un leve aumento de contagios, que por primera vez en siete días vuelve a superar el millar, y 26 fallecidos, un mínimo no visto desde octubre.

Según el último boletín de la Dirección General de Salud, en las últimas 24 horas el país suma 26 muertes y 1.007 nuevos casos de covid.

Así, el país, de diez millones de habitantes, cuenta con un balance total de 16.512 muertes y 809.412 infecciones desde que comenzó la pandemia, de las cuales 62.299 permanecen activas.

Los mejores datos se concentran en lo relativo a la presión hospitalaria, que continúa en descenso después de casi dos meses de confinamiento.

Actualmente hay ingresados 1.416 pacientes covid (la cifra más baja desde octubre, lograda tras dar el alta a 167 personas en las últimas 24 horas), en tanto que permanecen en cuidados intensivos 363 pacientes, 20 menos que el día anterior.

La mejora de los hospitales es la gran clave para emprender el desconfinamiento del país, cuyo plan se conocerá el próximo día 11, aunque ya se sabe que será gradual y comenzará por el regreso a las clases presenciales.

Después de un duro enero, en el que se alcanzó el pico de la tercera ola con más de 16.000 contagios y de 300 muertos por día, el Gobierno defiende que no hay prisa para desconfinar y se resiste a revelar cualquier detalle.

Sin embargo, medios lusos apuntan a que este plan no se basará en fechas, sino en la evolución de los indicadores covid, lo que arrojaría más incertidumbre sobre el calendario luso, que no espera tener una Semana Santa al uso.

De momento, el país sigue bajo estado de emergencia y confinado y a partir de las 20:00 horas de hoy se prohíben además todos los desplazamientos injustificados entre municipios, medida que estará en vigor hasta las 5:00 horas del lunes.