La CBS pagó 5,8 millones por entrevistar a los duques de Sussex, según WSJ

Los Ángeles (EE.UU.), 5 mar (EFE).- La cadena de televisión CBS pagó unos 5,8 millones de euros por la entrevista exclusiva de Oprah Winfrey a los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Enrique, según una información publicada hoy por The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario económico, los derechos de emisión de esa entrevista de dos horas de duración, que se estrenará este domingo por la noche en horario de máxima audiencia de EE.UU. y el lunes en Reino Unido, costaron entre 7 y 9 millones de dólares (entre 5,8 y 7,5 millones de euros al cambio).

The Wall Street Journal cita fuentes cercanas al pacto, aunque por el momento la cadena no ha confirmado la cantidad desembolsada.

Desde que Meghan Markle y el príncipe Enrique se mudaron a Estados Unidos el año pasado, los medios norteamericanos han tratado de hacerse con la primera entrevista de la pareja.

Finalmente la CBS y Winfrey, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, lograron la exclusiva, que en su primera hora consistirá en una conversación entre Markle y la presentadora, a la que se sumará Enrique en el segundo tramo.

MEGHAN MARKLE ACUSA A LA CASA REAL DE PERPETUAR MENTIRAS SOBRE ENRIQUE Y ELLA

El único avance conocido de la entrevista es un momento en el que Markle acusa a la Casa Real británica de "perpetuar" mentiras sobre el príncipe Enrique.

"¿Cómo te hace sentir que el Palacio de Buckingham te escuche contar tu versión?", dice Winfrey en el extracto de 30 segundos.

"No sé cómo ellos podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados si La Firma (un término usado para hablar de la Casa Real británica) está jugando un rol activo para perpetuar mentiras sobre nosotros", afirma Markle.

Por otro lado, Buckingham confirmó esta semana que está investigando acusaciones publicadas en los tabloides que insinúan que Markle acosó a algunos de sus ayudantes durante el tiempo en el que representó a la familia real.

Fuentes cercanas a la esposa del príncipe Enrique durante ese periodo han asegurado al diario The Times que la actitud de Meghan obligó a dimitir a dos de sus ayudantes y "minó la confianza" de un tercero.