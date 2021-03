Kvitova deja a Garbiñe sin título y sin revancha

EFE/EPA/JAMES ROSS/Archivo

Redacción deportes, 6 mar (EFE).- La checa Petra Kvitova, cuarta favorita, dejó a la española Garbiñe Muguruza sin título al superarla en la final de Doha por 6-2 y 6-1, como sucedió en la edición de 2018 en el mismo escenario.

La checa de 30 años, décima del mundo, cortó de raíz la buena racha y el excelente nivel de la española, que se quedó en puertas del trofeo. Garbiñe, que acumula siete títulos, no gana una competición WTA desde que se impuso en Monterrey en 2019.

Cuatro éxitos en Grand Slam se dieron cita en el último partido de Doha. Los dos de Garbiñe, en Wimbledon 2017 y Roland Garros 2015, y otros tantos de Kvitova, que reinó en la hierba de Londres en 2014 y 2011.

La checa demostró tener tomada la medida a la española. En cinco enfrentamientos previos había ganado cuatro. Solo en el primero de ellos la victoria acabó del lado de Muguruza. Este sábado, tal y como sucedió en la final de 2018, también en Doha, la última vez que coincidieron, el éxito fue para la centroeuropea.

En 67 minutos selló el triunfo Petra Kvitova. Tras un arranque igualado (2-2), la checa apretó el acelerador y la española no la pudo seguir. Se apuntó cuatro juegos seguidos para cerrar la primera manga.

Pareció reaccionar Garbiñe, que cortó la sangría con una rotura al inicio del segundo set. Pero no fue así. Kvitova mantuvo su ritmo y ganó los seis parciales siguientes del tirón para cerrar el triunfo.

Petra Kvitova conquistó el vigésimo octavo título en su carrera, el primero desde Sydney 2019. Los éxitos se le resisten últimamente a Muguruza, que ya perdió la final de Melburne este curso.