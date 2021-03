Kelce retrasa su retirada y vuelve a firmar con los Eagles

Kelce ha estado contemplando retirarse en las últimas temporadas bajas, pero ha decidido jugar al menos un año más a pesar de que los Eagles están pasando por un período de transición. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 5 mar (EFE).- Jason Kelce, centro de los Eagles, de Filadelfia, dijo que regresará para su temporada número 11, tras reestructurar su contrato con el equipo para el campeonato del 2021.

Kelce ha estado contemplando retirarse en las últimas temporadas bajas, pero ha decidido jugar al menos un año más a pesar de que los Eagles están pasando por un período de transición.

El acuerdo reelaborado contiene nueve millones en garantías y puede valer hasta 12 millones, dijo una fuente.

Aunque hay varios años para el contrato, éste funcionará esencialmente como un contrato de un año y ofrece un alivio del tope salarial de Filadelfia para 2021.

"Estoy realmente emocionado de regresar y jugar para los Eagles nuevamente", dijo Kelce, a través del sitio web del equipo.

Agregó que "Siempre he dicho que jugaré hasta que no lo haga y todavía tengo un gran deseo de jugar al fútbol".

"Todavía quiero hacerlo. Todavía quiero estar cerca de los muchachos. Quiero estar alrededor del edificio, alrededor de los entrenadores. Todavía disfruto ese aspecto y no estoy listo para dejar de hacerlo", dijo.

Indicó que "Estoy emocionado con mucha energía dando vueltas en este momento y, además, no quería terminar mi carrera en una temporada como la del año pasado. No se sentiría bien".

"Quiero dejar a los Eagles sabiendo que los dejé en buenas manos".

Filadelfia ingresó esta semana con una proyección de unos 40 millones por encima del límite. También modificó el contrato del esquinero Darius Slay, confirmó una fuente, que dijo que según los informes, liberará alrededor de nueve millones.

Es probable que se produzcan otras reestructuraciones, con el tackle Lane Johnson y el ala defensiva Brandon Graham entre los posibles candidatos.