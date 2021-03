Justin Bieber lanza su nuevo single 'Hold on'

MADRID, 6 (CHANCE)



El ganador del Grammy y superestrella mundial, Justin Bieber, lanza "HOLD ON", un nuevo single que encontraremos en el que será su sexto álbum de estudio - JUSTICE - que llegará a las tiendas y plataformas digitales el próximo 19 de marzo, bajo el sello de RBMG/Def Jam Recordings.



"En estos tiempos en que nuestro planeta sufre tanto, la humanidad necesita la curación y también necesita justicia" dice Justin Bieber, "al crear este álbum mi objetivo es hacer música que proporcione confort, hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden producir una sensación de desamparo. La música es una manera de recordarnos que no estamos solas".



"JUSTICE incluye "Holy" feat. Chance The Rapper, "Lonely" feat. Benny Blanco y "Anyone," ; tres éxitos globales con los que suma más de 2 billones de streamings a nivel mundial y que a día de hoy, se mantienen en el el Top 40 de Billboard Hot 100. Ahora también podemos disfrutar de "Hold On" que viene acompañado de este vídeo.



En este último año, Justin se ha reafirmado y consolida su status dentro del panorama musical. Desde el lanzamiento - el 14 de febrero 2020 - de su álbum CHANGES, un álbum que vendió Disco de Platino y con el que estuvo nominado al Grammy que incluía el éxito mundial #1 "Intentions" feat. Quavo, ha protagonizado verdaderos hitos. Algunos ejemplos son su triunfal regreso a los escenarios con T-Mobile-sponsored NYE livestream concert, o su actuación a través de TikTok , "Journals Live From The Drew House", que batió records.



Con más de 75 billones de streams a lo largo de su carrera y más de 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Justin Bieber sigue manteniendo el reinado y se alza como uno de los artista más relevantes del mundo. El cantante es el artista #1 en YouTube con más de 60 millones de subscriptores y ha batido records mundiales en Spotify con más de 65 millones de oyentes mensuales.